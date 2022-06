Deborah Martorell se siente feliz tras un año trabajando en TeleOnce

La meteoróloga Deborah Martorell está de celebración ya que en el día de hoy se cumple un año de su llegada a Teleonce luego de que anunciara su salida de Wapa televisión donde laboró por 27 años.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Martorell describió cómo fue su llegada al canal de televisión. La reportera del tiempo llegó a los antiguos estudios de Univisión cuando a penas de comenzaba a construir lo que ahora es el espacio donde se transmiten Las Noticias de Teleonce en el cual labora.

“Hoy se cumple un año de mi llegada a Teleonce fue un día lleno de nervios y de muchas emociones. Nunca había visitado los antiguos estudios de Univisión todo era nuevo y desconocido para mi. Al ver a Kike Cruz, Jenny Suárez y Darleen Torres fue una emoción indescriptible, todavía lo es todos los días. Ese día me llevaron a ver el estudio de Noticias todavía en construcción, al abrir el ascensor vi una placa en la pared, el estudio Nelson Ruiz. Se me hizo un taco en la garganta, no sabia que el estudio llevaba el nombre del amigo Nelson, sentía que desde el cielo me recibía y apoyaba en esta nueva aventura.”, escribió Martorell.

La meteoróloga indicó que el último año ha sido retante pero aseguró que se siente feliz de estar laborando junto a amistades que han sido compañeros de trabajo por largos años.

“Un año de retos y arduo trabajo pero ha sido tan hermoso. Me siento tan feliz de formar parte de esta gran familia, llegar todos los días y compartir tantos gratos momentos. Es el primer año de muchos que nos esperan con el favor de Dios llevándoles Las Noticias desde el estudio que lleva el nombre del entrañable amigo Nelson Ruíz”, añadió.

El año pasado Deborah Martorell soprendió con el anuncio de su salida de Wapa Televisión, espació donde laboró por casi 30 años. Del igual manera, lo hizo Celimar Adames quien salió de Wapa para también integrarse a TeleOnce.