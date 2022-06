Saudy Rivera se integra a ‘Lo Sé Todo’

La animadora Saudy Rivera se integró al equipo del programa Lo Sé Todo de Wapa TV por hoy, lunes, donde estará sustituyendo al analista político Enrique “Kike” Cruz.

“Me siento bien honrada y contenta. Después de tantos años en los medios de comunicación, es la primera vez que estoy en Lo Sé Todo. Me encanta que hayan confiado en mí para cubrir el espacio de Kike Cruz por un día, a quien respeto, y que pude ampliar sobre situaciones de país que son los temas que me apasionan en el día a día. También, me dio mucha alegría reencontrarme con compañeros como Fernan, Brenda, Yulianna y Gredmarie. Agradezco al equipo de producción y a la gerencia de Wapa por darme esta oportunidad”, dijo Saudy Rivera.

Su compañero Fernan Vélez “El Nagorazzi” fue el primero en darle la bienvenida a Rivera al programa de televisión. Ambos trabajaron juntos en el desaparecido programa Dando Candela de Telemundo.

“Bienvenida Saudy, el chisme nos une”, expresó Vélez al darle la bienvenida a su amiga.

Durante sus intervenciones de hoy, Rivera entrevistó a Angel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER; a la doctora Ada Álvarez Conde y al emergenciólogo pediátrico, Dr. Víctor Ramos.

“Hoy recibimos a Saudy en Lo Sé Todo por primera vez y fue una gran experiencia. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, pues los televidentes, los invitados y los compañeros del programa respetamos su trabajo. Además, con su estilo distintivo y personalidad aportó a que todo fluyera muy bien en el programa. Ya sabemos que podemos contar con ella para futuras ocasiones”, comentó Niria Ruiz, productora ejecutiva de Lo Sé Todo.

Hace unos meses Rivera pasó por un proceso difícil el su familia luego de que su esposo sufriera un derrame cerebral. Sin embargo, fue dado de alta y ya se encuentra en recuperación en su hogar.