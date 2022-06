Rafael Araneda, el presentador de Enamorándonos, pasa el Día de los Padres en el hospital

El conductor del programa Enamorándonos, que se transmite en TeleOnce, Rafael Araneda, terminó en el hospital luego de sentir un fuerte dolor de garganta el pasado miércoles.

Fue el mismo presentador quien dio a conocer que fue necesario someterse a cirugía para extirpar un pólipo, unas lesiones redondeadas, de crecimiento benigno (no canceroso), que aparecen en las cuerdas vocales tras un proceso inflamatorio.

“Les cuento de mi ausencia en Enamorándonos y en Radio Pudahuel. Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado. Resumen: el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar. Y ya...ayer al quirófano y todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios”, escribió en sus redes sociales.

Araneda sostuvo que su situación actual es estable y aprovechó el momento para agradecer las muestras de apoyo del público.

“Nada para alarmarse, ni exagerar, es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo”, añadió.