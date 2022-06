Arcángel compra un caballo para que corra en honor a su hermano

El cantante puertorriqueño de música urbana, Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, compró un caballo en honor al legado de su hermano, Justin Santos, quien falleció el pasado año a consecuencia de un accidente de tránsito en el puente Teodoro Moscoso, en San Juan.

“Dudo que aparezca otro ser que repare el daño permanente causado por la pérdida de mi hermanito, pero de algo me he dado cuenta poco a poco que el que tiene que dar un paso hacia adelante soy yo! Y tratar de superar lo pasado porque olvidarlo nunca. Entonces decidí comenzar por aquí… a ti te encantaban los animales y ya yo no sé que más comprar para tratar de tenerte cerca! Pero NA! Mente a NA! Y pa’lante con mi dolor aunque no lo demuestre, tú me haces sentir VIVO y esta BESTIA correrá a tu nombre! No por dinero porque gracias Dios no nos hace falta! Correrá por HONOR,por el legado de su Padre JUSTIFY y a tu nombre volará!”, escribió el artista.

Santos falleció en noviembre de 2021, cuando Mayra Enid Nevares Torres, en estado de embriaguez, le invadió el carril e impactó de frente.

Nevares Torres enfrenta seis cargos, incluyendo uno de homicidio negligente por el que podría ser condenada a 15 años de prisión.