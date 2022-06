Investigador Milton Rodríguez anuncia su retiro debido a problemas de salud mental

Hace unas semanas el investigador Milton Rodríguez fue internado en el Hospital Panamericano tras ser evaluado por profesionales de salud mental y según se reportó por haber atentado contra su vida.

Rodríguez ya fue dado de alta y habló sobre lo ocurrido en entrevista con el comunicador Fernan Vélez “El Nalgorazzi” en el programa Lo Sé Todo (Wapa TV) donde confesó haber pasado varios problemas en su niñez que ha tenido que “aprender a soltar”.

El investigador contó que en muchas ocasiones se sentía solo a pesar de estar acompañado por muchas personas cuando salía en programas de televisión trabajando los casos que se dedicó a investigar. Además, indicó que en varias ocasiones pensó en atentar contra su vida, un pensamiento con el cual ha tenido que luchar.

Del mismo modo, anunció que se estará retirando de las redes sociales y que ya no estará laborando más como investigador debido a que su situación le impide trabajar y no se siente listo para salir en televisión.

“Hoy lamentablemente anuncio que me retiro, me retiro de las redes, el que yo pueda ayudar, claro que lo voy a ayudar, pero ya yo no estoy en una posición médica para estar ante las cámaras...mucho temblor, el temblor de las manos, el olvidar las cosas...tanto que me gustaba ayudar a todo el mundo, ya no puedo, envejecí”, expresó en la entrevista.

Rodríguez cobró notoriedad por su papel como investigador privado del caso del niño Lorenzo en el año 2010.