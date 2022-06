Thalía preocupa a fanáticos al mostrar sus moretones

La cantante Thalía publicó un video donde muestra varios moretones que asegura fueron provocados por los fuertes ensayos para el lanzamiento de su nuevo proyecto.

Hace pocas horas Thalía dio luces del por qué pudo estar estar derramando unas lágrimas y compartió una fotografía en movimiento donde se la ve en su camarín luciendo un pijama con estampado de animal “print” y su pierna izquierda en alto llena de moretones. “Tercer día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming!” escribió la bella cantante en su misma cuenta de Instagram y que fue replicada rápidamente por el ciberespacio.

Ante la ola de mensajes preguntándole cómo estaba, Thalía tuvo que grabar un video donde explicó su estado actual. “Así me dejaron las coreografías de mi nuevo proyecto Intenso, intensas las coreografías, intenso lo que les tengo preparado” comenzó diciendo. Y también mostró otras partes del cuerpo: “Así me quedó mi hombro del corsé que traigo, bue que traje por seis horas”.

Continuó su relato diciendo: “Bueno bellezas les contaré porque me preguntan qué ha pasado con esas piernas, con esos moretones, con esos raspones cariños. Estamos haciendo tantas coreografías, he estado bailando, corriendo de aquí para allá. De pronto me pego en una mesa o me subo en otra, me siento en escaleras, me cargan los bailarines, voy corriendo y como que me tropiezo con la esquina de algunas de las máquinas o tripiés que hay por ahí de luces. Pues y bueno” explicó la cantante en su cuenta Instagram. “Así es la vida, esa es la actividad que hay detrás de un proyecto tan, tan querido y tan apasionado como este” finalizó la artista y se fue a dormir.