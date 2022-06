Khloé Kardashian rompió en llanto, otra vez por Tristan Thompson: mira el porqué

La socialité y empresaria sigue pasándolo mal por culpa de su ex pareja (Instagram)

Una demanda contra Tristan Thompson introducida por Maralee Nichols sobre la paternidad de su hijo provocó que Khloé Kardashian rompiera en llanto ante las cámaras de The Kardashians en Star+.

La empresaria de 37 años, se enteró del problema con la amante del deportista que fue su esposo y con quien tuvo una hija. Fue su propia hermana Kim Kardashian la que le soltó todo dejándola completamente sorprendida.

Como se sabe, Tristan es un infiel incorregible. Ya tenía un niño con su primera pareja cuando conoció a la socialité. Con ella embarazada le fue infiel en varias oportunidades, incluso tuvo coqueteos con la mejor amiga de su hermana Kendall.

Luego conoció a Nichols y tuvo un hijo con ella cuando todavía vivía con la bella millonaria del clan Kardashian. De hecho, la amante le exigió hacerse cargo del niño pero él dudó se su paternidad, así que fueron al laboratorio y el resultado fue innegable. El deportista tuvo que admitir que sí, que es padre del hijo de la entrenadora fitness, lo que terminó por destrozar el corazón de Khloé.

“No puedo creer esto”

“¿Qué? ¿Qué diablos es esto?”, preguntó la cofundadora de Good American antes de confirmar que no estaba al tanto de la noticia. “No. ¿Qué diablos? Ay, Dios mío. Esto no puede estar pasando”, dijo Khloé.

Kim, de 41 años, le dijo que ella misma le preguntó a Tristan si le había contado de ese problema legal a su hermana menor: Khloé le pidió a Kim que le mostrara la conversación. “Necesito ver la captura de pantalla. Déjame llamarlo. No puedo creer esto”, precisó Quién.

Se pudo ver que Kim intentó consolar a Khloé antes de dar la orden al equipo de filmación para que dejara de grabar. “Todo va a estar bien. No importa qué, todo va a estar bien. Realmente pensamos que había cambiado. Yo era su mayor apoyo. Pero si esto no es más claro, no sé qué es”, dijo la fundadora de Skims mientras el equipo apagaba sus cámaras.

No le conviene

Pese a su historial con las mujeres, Khloé intentaba perdonarlo y guardaba esperanzas en que la estrella de Chicago Bulls iba a tener un cambio, pero todo ha sido en vano. Ella siempre ha dicho que Tristán es “una buena persona” para tener en su vida.

Sin embargo, Kim le animó a recuperarse del mal momento, pero le advirtió en que evitara tener más hijos con ese ser humano. “Es una cachetada más. Es humillante. Estoy avergonzada. Preferiría haber estado sola que rodeada de tanta gente”, dijo Khloé.

“No me siento realmente en mi propio cuerpo. Estas cosas simplemente están sucediendo y estoy siguiendo los movimientos. Pero cuando las cosas te suceden un par de veces, te vuelves inmune a ellas. Lo cual es realmente triste”, finalizó Kim.

