Jurado del juicio de Johnny Depp afirmó que no cree las “lágrimas de cocodrilo” de Amber Heard

La actriz no convenció al jurado con sus declaraciones (Captura)

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard todavía sigue siendo noticia, a pesar de que el veredicto que conoció hace una semana. De hecho, continúan los análisis sobre las declaraciones de la actriz de Aquaman.

Ahora, un miembro del jurado de este juicio reconoció que no vieron como “sinceras” las declaraciones de la ex esposa del actor. Incluso dijo que el jurado llegó a sentirse incómodo.

La posición del jurado respecto a Amber Heard

“El llanto, las expresiones faciales que tenía, mirar fijamente al jurado, todos estábamos muy incómodos”, dijo este miembro del jurado durante un contacto con el programa Good Morning America. Se sorprendían, de hecho, al ver los cambios drásticos de la actriz: en un momento podía llorar desconsolada y al minuto siguiente, estar “helada”. “Algunos de nosotros usamos la expresión de ‘lágrimas de cocodrilo’”, dijo, de acuerdo a lo reseñado por People.

El nombre del jurado no fue revelado, pero sí se conoció que fue uno de los 5 hombres que estaban presentes.

En cuanto al veredicto del juicio, el jurado le concedió a Depp el derecho a recibir 15 millones de dólares en daños, pero Heard solo deberá pagar 10.35 millones debido a una ley de Virginia que limita los daños punitivos.

Mientras que Depp manifestó que el jurado “le devolvió la vida” con este veredicto, por su lado Heard calificó este veredicto como un “retroceso” para las mujeres.

Las nuevas declaraciones de Amber Heard

A pesar de los cuestionamientos sobre sus declaraciones, Amber Heard afirmó en su primera entrevista después del juicio que “hasta el día de su muerte” va a “mantener cada palabra” de su testimonio.

“Esta fue la cosa más humillante y horrible por la que he pasado. Nunca me había sentido más alejada de mi propia humanidad. Me sentí menos que humana”, agregó

Otra de las declaraciones que más llamó la atención fue la referida a sus sentimientos hacia Johnny Depp. Reconoció que todavía sentía amor por él. Dijo que no tiene malos sentimientos hacia él y que hizo todo lo que estaba en sus manos para hacer funcionar una relación “profundamente rota”.

