“Choqué con Jesús”: Larry Over deja atrás su carrera en la música urbana

Raymond Louis Guevara, antes conocido como “Larry Over” dentro del género urbano anunció en sus redes sociales que ya lleva un año dentro de los caminos de la religión.

En un video publicado en su Instagram, comunicó a sus seguidores la razón por la cual llevaba más de un año desaparecido. En el mismo explicó que un día iba de camino a realizar sus trabajos en la música y “chocó con Jesús”.

“Les habla Raymond Guevara, Dios me los bendiga, ustedes se han preguntado qué ha pasado con la carrera de Larry Over, qué pasó conmigo, pues vengo a decirles, hoy es el gran día para decirles que yo me convertí a Cristo. Dice la palabra, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al padre si no es por mí, como le pasó a Pablo, iba de camino a Damasco y chocó con Jesús, yo iba de camino a hacer mis cosas y choqué con Jesús, choqué con la verdad. Eso fue lo que pasó, me convertí a Cristo, llevo ya un año y dos meses sin hacer música secular, separándome para Dios, buscando la presencia del señor y es para notificarles a todos los que están viendo este video que busquen a Jesús como yo lo hice, él sana, él restaura, él liberta. Dios me los bendiga, los amo mucho”, expresó.

Larry Over comenzó bajo el sello del exponente urbano Farruko, Carbon Fiber Music, este último también anunció su conversión hace unos meses.

El exponente era conocido por las fuertes letras de sus canciones y por realizar videos en las redes donde destrozaba los lugares a los cuales llegaba.