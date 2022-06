Robert Englund detalla paralelismos entre Stranger Things y A Nightmare On Elm Street

Una de las grandes sorpresas de la recién estrenada temporada de Stranger Things es un irreconocible Robert Englund en el papel de Victor Creel, un paciente confinado en un hospital psiquiátrico que recibe la visita de dos personajes importantes de la serie durante el cuarto episodio y cuyas revelaciones impulsarán la trama de esta temporada.

El actor conocido por darle vida a uno de los villanos más icónicos del cine, Freddie Krueger en la serie de películas de A Nightmare On Elm Street, conversó en exclusiva con Metro sobre su cameo en esta temporada. “En realidad, estaba listo para un papel en la tercera temporada que no conseguí, y me decepcionó. Pero luego me llamaron para la cuarta temporada, y finalmente llegué a ser parte de esta increíble franquicia, de la que soy un gran admirador, especialmente de los hermanos Duffer, que han hecho algo increíble”, comentó sobre los realizadores que han logrado capturar la atención con temas recurrentes de los 80′s como despiadados científicos, la guerra fría, extrañas criaturas, fenómenos sobrenaturales, conspiraciones del gobierno, pero enmarcados en una historia sobre la pérdida de la inocencia de unos niños.

Englund se une a un selecto grupo de actores que tuvieron su pico de la fama durante la década de los 80′s como Winona Ryder, Matthew Modine, Paul Reiser, Cary Elwes y Sean Astin, que han tenido destacadas participaciones en la serie, apelando efectivamente a la nostalgia. La narrativa de esta temporada incluye a Englund, esta vez aterrorizado por pesadillas, como su icónico Freddie Krueger hizo por años. El actor confiesa su admiración por el estilo y tono de la serie que está rompiendo récords de audiencia para la plataforma de streaming Netflix y que tiene a millones de fanáticos esperando por la conclusión el próximo primero de julio.

“Es algo difícil entrelazar todos estos aspectos nostálgicos de los 80′s combinados con horrores, ciencia ficción y adolescentes disfrutando películas, música y todas estas referencias sobre momentos culturales importantes de la década. Y lo están haciendo con tanto amor y, además, nos entretienen con todas estas tramas complicadas que ocurren al mismo tiempo, donde además hay una especie de pérdida de inocencia, que también es un denominador común con A Nightmare On Elm Street”, manifestó el actor, confeso admirador del talento de Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven en la serie. “Estaba realmente intrigado por ella. Era como hablar con una adolescente Julie Andrews. Estaba tan impresionado con su actuación, su forma de escuchar y sus usos del silencio”, agregó.

Stranger Things se ha caracterizado por rendir tributo a la filmografía iconográfica del terror y fantasía, y esta temporada ha tomado un giro más aterrador y oscuro a tono con el crecimiento de los jóvenes protagonistas, que ya han dejado de ser y lucir como niños.

El actor le atribuye en gran medida la construcción de su personaje al trabajo de maquillaje. “Le debo mucho a mis chicos de efectos de maquillaje, que han trabajado entre otras cosas en Game of Thrones, ellos crearon el Night King y muchas otras cosas en otras películas…son increíbles. Debido al diseño del maquillaje no podía ver de ninguna manera, así que tuve que actuar a ciegas. Realmente estaba en la oscuridad y por esto pude dedicar mi energía a contarles la historia a las chicas. Sabía que el comienzo de la escena era como un pequeño guiño a Silence of the Lambs. Cuando el guardia recorre las celdas en el manicomio y llega mi celda, la última, como Hannibal Lecter”, reveló el actor en directa referencia al clásico del 1991. “Ya sabes, Víctor Creel es más comprensivo, probablemente no tan inteligente, y ciertamente más dañado que Hannibal Lecter por presenciar la muerte de su familia y el trauma que causó la Segunda Guerra Mundial”, agregó. El actor quien compara a Maya Hawke (hija de Ethan Hawke y Uma Thurman), con una joven Audrey Hepburn, manifestó su admiración por las jóvenes colegas con las que comparte escena. “Ellas son parte integral del espectáculo desde el principio. Y así fue como realmente supe que estaba trabajando con dos muy buenas compañeras de escena y de actuar junto a ellas, sabía que estaban ahí para mí”, expresó el actor refiriéndose también a Natalia Dyer en su personaje de Nancy Wheeler.

Sobre la posibilidad de un regreso a la pantalla grande del personaje que lo llevo al estrellato, aprovechando la fiebre de los remakes, la nostalgia y luego del intento fallido del 2010, explicó que los derechos de la marca quedaron en controversia luego del fallecimiento del creador de la franquicia Wes Craven. “Creo que el Estado no se ha decidido del todo sobre quién posee realmente todos los derechos de los personajes, nombres, etc. Así que creo que todavía lo están resolviendo con los abogados. Y probablemente por eso sé que dejaron mucho dinero sobre la mesa al no hacer otro Freddy vs. Jason. Inmediatamente después de la pelea contra Jason, hubo un momento en el que iba a ser Freddy contra Jason contra Ash (The Evil Dead) y eso nunca sucedió. New Line Cinema no quería que Freddy muriera dos veces seguidas y eso es algo tonto, cuando lo analizas, porque resucité en la cuarta parte”, concluyó.