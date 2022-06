Zuleyka Rivera, Carmen Villalobos y Omar Chaparro serán los presentadores de “Premios Tu Música Urbano”

Telemundo anunció hoy que las estrellas internacionales de la actuación y la televisión Omar Chaparro, Zuleyka Rivera y Carmen Villalobos, compartirán la tarea de presentar la noche más importante de la música urbana, los “Premios Tu Música Urbano” 2022.

Ellos serán acompañados por un talentoso grupo de artistas que se unen a la celebración como presentadores de premios y que incluye a Adamari López, Alicia Machado, Alix Aspe, Andrea Meza, Carlos Adyan,Chesca, Dalex, DJ Luian, El Alfa, Frederik Oldenburg, Mariah Angeliq, Mariana Seoane, Ninel Conde y Pedro Capó.

La muy anticipada premiación celebrará el ritmo que mueve al mundo y se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves, 23 de junio a partir de las 7pm/6c, desde San Juan, Puerto Rico. Los boletos para el evento están a la venta a través de Ticketera.

La ceremonia de premiación será precedida por el especial “La Alfombra de Premios Tu Música Urbano” por Telemundo y “El PreShow” a través de las plataformas digitales, que brindarán todas las imágenes desde la alfombra roja, donde se podrá disfrutar de un despliegue único de moda urbana, fresca, atrevida y vestida por los iconos más importantes de la industria.

El especial de “La Alfombra Roja de PTMU” será conducido por Mariana Seoane (Así Se Baila), Jorge Bernal (La Casa de los Famosos: Sin Censura), Gil Marie López (Día a Día), Rodner Figueroa (Al Rojo Vivo), Alix Aspe (La Mesa Caliente), y Carlos Adyan (En Casa con Telemundo); mientras que el “El Preshow” será conducido por Andrea Meza (En Casa con Telemundo).

Omar Chaparro es un reconocido y talentoso actor mexicano de cine y televisión, considerado un magnate del mundo del entretenimiento en México y en el mercado hispano de los Estados Unidos. En televisión ha trabajado en producciones como “¿Quién es la máscara” de Televisa, y el programa de Netflix, “Nailed it! México”, el cual tiene hasta tres temporadas de la mano de Omar. Ha participado en cintas como “Pokemon, Detective Pikachu”, “Stuck” y “Show Dogs”, así como en “Compadres”, “Como caído del cielo”, “Tod@s caen”, “No manches Frida” y su secuela “No manches Frida 2″, en “¿Y cómo es él?” y próximamente las producciones “7th and Union” y “The Wingwalker”. El éxito de sus películas lo hacen parte de la nueva ola de latinos que están cambiando el panorama de Hollywood. Sus más de 30 millones de seguidores en redes sociales atestiguan su gran personalidad en la pantalla. En 2017, Omar agotó entradas en más de 50 ciudades de Estados Unidos con su show “Imparables”, incluyendo el Dolby Theatre en Los Ángeles.

Zuleyka Rivera, reconocida actriz, cantante, modelo, presentadora de televisión y bailarina puertorriqueña ganadora de los títulos de Miss Universo Puerto Rico 2006 y Miss Universo 2006, comenzó su carrera a los 14 años en el modelaje profesional y a desfilar en las pasarelas de grandes diseñadores, lo que la llevó a hacer realidad su sueño de convertirse primero en Miss Puerto Rico y luego en Miss Universo. Debutó como actriz de telenovelas en “Dame chocolate” de Telemundo en el 2007 y de ahí ha trabajado en las telenovelas “Alguien te mira” (2010), “Aurora” (2010-2011), “Rosario” (2013), “Cosita linda” (2014) y “El dragón “(2019). En la pantalla grande participó en las cintas: “Qué despelote” (2010) y “Runner runner” (2013). Durante varios años fungió como presentadora del programa “Un Nuevo Día” y también fue conductora del programa “El Domo del Dinero”, ambos de Telemundo.

Carmen Villalobos, quien regresa por tercera ocasión (2019 y 2020) para conducir los “Premios Tu Música Urbano”, es sin duda uno de los talentos latinoamericanos más destacados de la actualidad. La actriz colombiana dio el salto a la proyección internacional en 2008 con su primer protagónico en la serie “Sin senos no hay paraíso” de Telemundo con la interpretación de la inolvidable Catalina Santana. Ha participado en más de 10 producciones entre novelas y series, como “Niños ricos, pobres padres”, “Mi corazón insiste”, “Made In Cartagena” y las primeras tres temporadas de la súper serie “El señor de los cielos”. En 2017 regresó a “Sin senos sí hay paraíso”, y luego de tres temporadas la saga cerró su exitoso ciclo en 2019 con “El final del paraíso”. La versatilidad de Carmen no tiene límites en el 2018 debutó en el cine con su primer protagónico en la película dominicana “El Fantasma de mi novia” y ha sido presentadora de los “Premios Tu Mundo” para Telemundo, “Premios TV y Novelas Colombia” y “Premios Latinoamérica Verde”. Una gran influencer en redes sociales, con más de 35 millones de seguidores, impactó con su primer antagónico en la versión de “Café con Aroma de Mujer” en 2021, como Lucia Santiesteban, y por ahora termina las grabaciones de “Hasta que la plata nos separe”, actualmente al aire en Telemundo, donde interpreta a la protagonista Alejandra Maldonado, participando por primera vez en una serie con toques de comedia.

Los “Premios Tu Música Urbano” contarán con explosivas actuaciones musicales de Blessd, Casper Mágico, Christian Nodal, CNCO, El Gemelo, Farruko, Feid, Ivy Queen, Jay Wheeler, Kim Loaiza, Lenny Tavárez, Lunay, Manuel Turizo, María Becerra, Miky Woodz, Natanael Cano, Nio García, N’Klabe, Ovi, Piso 21, Sech, Sofía Reyes, VF7, Víctor Manuelle, y Zion & Lennox.

“Premios Tu Música Urbano” es la única premiación que reconoce lo mejor de la música urbana latina, un movimiento que trascendió las calles de Puerto Rico, y continúa imponiéndose en el resto del mundo con fusiones en pop, tropical y regional mexicano. Para más información,visita www.premiostumusicaurbano.com, la página web oficial de los “Premios Tu Música Urbano” 2022. Para obtener las últimas noticias, sigue los premios en las redes sociales y únete a la conversación usando #PremiosTuMusicaUrbano o #PTMU.