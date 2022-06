Película puertorriqueña “Amor en 266 millas” tendrá su estreno en importante festival de cine en Hollywood

La película del director puertorriqueño Benji López “Amor en 266 millas” estrenará en el reconocido festival internacional de cine “Dances With Films”.

Esta será la primera película puertorriqueña en el festival que cumple 25 años y se llevará a cabo el próximo 16 de junio del 2022 en el TCL Chinese Theater en la ciudad de Hollywood en California.

Amor en 266 Millas es una co-producción entre Puerto Rico y Honduras bajo la casa productora Guacamaya Films y su fundador Mathew Kodath. La producción se filmó en Puerto Rico, California y Las Vegas y es un libreto original del cineasta Benji López (¿Mi verano con Amanda, Mixtape) y la guionista puertorriqueña Jenniffer Gómez Castillo (Vida, American Dreamers).

El filme está protagonizado por el actor boricua Eli Cay y la actriz mexicana, Fernanda Romero junto a Laura Alemán y Luis Omar O’ Farril. La producción estuvo en manos de Mathew Kodath y Saray D. Guidetti y la dirección de fotografía estuvo a cargo de Ricardo J. Santana.

Amor en 266 Millas cuenta la historia de Marcos (Eli Cay) un diseñador gráfico que tiene una idea para un APP móvil pero está estancado en su trabajo de 8 a 5 y no logra salir de ese ciclo. Por otro lado su matrimonio está en la cuerda floja y su esposa no lo apoya en sus sueños. Es aquí donde decide viajar a Los Ángeles para vender su idea pero su recién casado hermano (Luis Omar) y su esposa (Laura Alemán) tienen otros planes en agenda que terminará siendo una aventura que no olvidará.

El filme espera contar con una gran acogida en su estreno en Los Ángeles para así continuar su ruta en los festivales de cine y eventualmente en su estreno en las salas de cine de Puerto Rico.

“Estoy muy emocionado por este estreno y loco por ver la acogida del público en el cine. Esta película define un importante momento de cambio de mi vida lo cual la convierte en una pieza muy personal”, expresó el director Benji López.

“AMOR EN 266 MILLAS” es la culminación de 12 años creando películas y contenido original que han impactado la taquilla en Centro América y Puerto Rico. A266 representa una oportunidad única para salirnos de nuestra zona de ‘comfort’ en nuestros mercados respectivos de Puerto Rico, Honduras y El Salvador, para entregar una historia universalmente atractiva que pueda ser disfrutada alrededor del mundo. “Guacamaya Films” está muy entusiasmado de poder hacer nuestra premiere mundial en el TCL Chinese Theater en el festival DWF. La espera ha valido la pena”, expresó por su parte el prodcutor Mathew Kodath.