Instituto de Cultura Puertorriqueña celebrará el legado de Francisco Arriví

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que comenzará a realizar un evento anual llamado Arriví en el Arriví para celebrar el legado del insigne dramaturgo puertorriqueño Francisco Arriví. La actividad, que se llevará a cabo este año del 17 al 26 de junio en el Teatro Francisco Arriví en Santurce, contará con la puesta en escena de Muerto en vida, obra inédita de Arriví. Además, el público podrá disfrutar de la exhibición Arriví: el Titán, en donde se expondrá la vida y obra del padre del teatro contemporáneo con fotografías y material bibliográfico.

“Arriví en el Arriví es una valiosa oportunidad para conocer parte del legado del dramaturgo Francisco Arriví. Este es el inicio de un proyecto maravilloso que nos ayuda a continuar fomentando, preservando, y divulgando a través de distintas disciplinas, en esta ocasión el teatro, nuestra cultura puertorriqueña. Invitamos a todas las personas a que se den cita a este evento “, afirmó el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz, sobre la actividad libre de costo.

Muerto en Vida es una pieza adaptada y dirigida por el dramaturgo Roberto Ramos Perea. La trama, desarrollada en San Juan para el año 1950, narra la historia de la conversión de Rafael, un periodista que va adquiriendo conciencia en favor de la lucha antirracista. La obra protagonizada por Israel Solla, Melissa Reyes, Gina Figueroa Hamilton y Nelson Alvarado, plasma el proceso de convicción del personaje principal y como a través de las manipulaciones se van desmoronando los valores racistas de su clase. El baile y el folklore están presente en esta pieza que muestra una época de manifiesto antirracista.

“La obra aleccionadora y el legado cultural de Francisco Arriví debe permanecer en constante exposición por parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña y del Instituto Alejandro Tapia y Rivera. No sólo es el Padre del Teatro Puertorriqueño Contemporáneo sino uno de los intelectuales más sólidos de nuestra nación”, expresó Ramos Perea.

Francisco Arriví fue un escritor, poeta y dramaturgo nacido en Santurce. En el 1959 fue nombrado el primer director de la Oficina para el Fomento Teatral, hoy dia conocido como el Programa de las Artes Escénico-Musicales. Entre sus obras para radio destacaron Hacienda Villareal, Alma de Leyenda, Heroes de Guerra y Páginas de nuestra historia. Su legado teatral se plasmó en piezas como Alumbramiento, Caso del muerto en vida, Bolero y Plena, Vejigantes, Sirena, Medusa en la Bahía, Club de Solteros, Acto de Fé, Cántico Para un Recuerdo y Absurdos Contra la Muerte. Arriví también ocupó el cargo de Director Ejecutivo de Radio Emisión Pública de WIPR Radio y Fundó el Tinglado Puertorriqueño. Además publicó más de 10 poemarios entre los que se encuentran Isla y Nada, Frontera, Ciclo de lo ausente y Escultor de la sombra , entre otros.

Arriví en el Arriví cuenta con el auspicio del Instituto Alejandro Tapia y Rivera, su Compañía Nacional de Teatro, National Endowment for the Arts, Producciones Aragua Inc, la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos para el Impacto Comunitario y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Para reservar asientos puede conectarse a la página de Facebook del Instituto Alejandro Tapia y Rivera. Para más información puede llamar al 787-667-7019.