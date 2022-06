¡Otra para que te retrates!: Deborah Martorell ayudará a pintar la bandera 75 en Gurabo

Héctor Collazo Hernández le dará continuidad a su proyecto “78 pueblos, una bandera”, el próximo sábado, 18 de junio, cuando junto a la meteoróloga Deborah Martorell realice su bandera número 75 en el municipio de Gurabo.

En un video que compartió en las redes sociales, anunció que la obra se llevará a cabo en las Escaleras de Gurabo, en la calle Santiago Final, en la comunidad El Cerro.

“Allí estaré con Héctor compartiendo en esta importante misión de 78 pueblos y una bandera y esta es bien especial porque está dedicada a crear conciencia sobre el cambio climático”, compartió, por su parte Deborah Martorell.

Al artista ya solo le restan pintar las banderas en Carolina, Cabo Rojo y Dorado. Cabe destacar que la bandera 75 se pintaría en el municipo de Dorado, pero por falta de respuesta del alcalde, el proyecto se paralizó, según relató el propio Collazo en un video previo en las redes sociales.

“¡Dorado! Necesito ayuda para lograr pintar la bandera #75 de su pueblo. Como saben, anteriormente hice una publicación donde les dije que ya casi tenía todo listo para llegar a su pueblo. Les cuento que no llegamos a nada, ya que el alcalde luego de que se comprometió conmigo no me ha contestado llamadas ni mensajes”, escribió para entonces.