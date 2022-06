Natanael Cano y los artistas que han rechazado a sus fans

El cantante Natanael Cano se ha caracterizado por ser una figura polémica, y ahora sorprendió al enviar un contundente mensaje a sus fans, al decirles que no desea tomarse fotos con ellos, pues le molestan este tipo de acciones.

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista aseguró que no le gusta que se le acerquen cuando va caminando en la calle, pues no considera que esté trabajando.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto ‘Que no las doy’ no por mam&n. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. Hahaha no funciona así bebés, perdón”, escribió el artista por medio de sus historias en dicha red social.

Además, pidió a sus seguidores que “maduraran”, para no tener que enfrentarse a este tipo de situaciones.

“Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo, como para ponerme a darles sus felicitaciones, maduren, maduren, es parte del crecimiento mi gente”, agregó.

Cano hizo énfasis en la únicas veces que está permitido que su público se le acerque en los conciertos.

“Corran a abrazarme y bésenme, porque ese sí es mi trabajo, en el escenario”, dijo.

El mensaje del rapero provocó diversas críticas por parte de sus fans, aunque él no es el único artista que se ha enfrentado a estas situaciones.

Te mostramos qué otros famosos han rechazado a sus fans.

Artistas que han rechazado a sus fans

Justin Bieber

En julio de 2021, cuando un grupo de personas esperó al cantante a fuera de su casa de Beverly Hills y cuando llegó, él las regañó, pidiéndoles que se retiraran del lugar.

Ana Gabriel

En 2019, la cantante rechazó la solicitud de la fundación 2Tu sonrisa” para realizar un meet & great con una paciente terminal, quien sufría un grave daño hepático.

La acción de Ana Gabriel fue muy criticada.

Adam Levine

En un concierto de Maroon 5, en el Hollywood Bowl, de California, una fan del vocalista corrió a abrazarlo y darle un beso en la mejilla.

El cantante reaccionó con un gesto de disgusto y la seguridad del lugar la bajó del escenario.