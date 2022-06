Gaby Spanic se molesta por comparaciones de Alicia Machado en la Casa de los Famosos

Los pleitos dentro de La Casa de los Famosos quedan como cicatrices aunque pase el tiempo. Hace unos días Alicia Machado, quien ganó la primera temporada del reality, se refirió a las pugnas que tienen en la actualidad Laura Bozzo y Niurka Marcos.

La ex Miss Universo recordó que la situación es parecida al conflicto que vivió con la también venezolana Gaby Spanic cuando participaron juntas en 2021. En aquella oportunidad, las actrices chocaban a cada rato y hasta tuvieron que hablar para limar asperezas, pero al parecer no se logró mucho ya que ambas tenían posiciones completamente opuestas sobre la convivencia y las condiciones del juego.

Resulta que en la actualidad, a Gaby Spanic no le pareció nada gracioso que Machado hiciera comparaciones. Hace poco fue consultada por periodistas al respecto y no dudó en decir lo que opinaba sobre las declaraciones de la ex Miss Universo, citó La Opinión.

¿Qué llamas tú carácter fuerte?

A través del post del programa @Lamesacaliente se puede ver la respuesta de Spanic ante las preguntas de los reporteros sobre la tensa situación que viven Niurka y Laura dentro de la casa.

“Estar ahí no es fácil. Les mando mucha luz”, fue su corto comentario respecto a la relación de Marcos y Bozzo. Sin embargo, cuando le preguntaron cómo manejo sus emociones y su carácter fuerte cuando estaban en la mansión soltó una pregunta capciosa:

“¿Qué llamas tú carácter fuerte? Porque en esa experiencia la agredida fui yo. Fui muy decente, como siempre lo he sido”, destacó. Para Spanic, Alicia Machado la trataba nada bien y por eso sus peleas con ella. La actriz de La Usurpadora agregó que ella siempre se portó a la altura a pesar de la actitud agresiva de su compatriota.

Machado, muy querida

Como se recordará, en la primera temporada de La Casa de los Famosos, Alicia Machado se convirtió en la ganadora indiscutible con 40 millones de votos únicos para ella, lo que la hizo acreedora de los 200 mil dólares de premio.

Ver el momento en que es nombrada ganadora aquí:

Durante la competencia, tuvo varios encuentros poco amistosos con Gaby Spanic, de quien se preciaba de conocer muy bien. Sin embargo, los diálogos entre ambas no llegaron a nada porque las actrices siguen distanciadas.

