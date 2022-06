Adamari López aparece vestida de novia

La actriz boricua Adamari López sorprendió al público este martes al salir vestida de novia en el programa de televisión Hoy Día.

Para entrevistar a Andy García, Gloria Estefan, Diego Boneta, y Adria Arjona, quienes son parte del elenco de Father of the Bride, Adamari López utilizó un vestido largo de novia.

“No pensé que iba a ver a Adamari vestida de novia nuevamente”, comentó Quique Usales, compañero de trabajo de la actriz.

“Solamente porque estamos para promocionar Father of the Bride, sino no me verás”, respondió entre risas la presentadora.