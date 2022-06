La música me salvó de volverme drogadicta, Mon Laferte se sincera en íntima entrevista

Por medio de YouTube, se compartió un nuevo episodio de La entrevista con Yordi Rosado y para esta ocasión, la invitada fue la cantante chilena Mon Laferte, quien tras dar a luz, un par de meses atrás, decidió volver a los escenarios y a la par, presentarse en diversos programas de televisión.

Mon Laferte revela que vendía marihuana en la escuela. / Foto: Getty Images (Arturo Holmes/Getty Images)

Fue el 10 de febrero, cuando la cantante le dio la bienvenida a su primer hijo, junto a su actual pareja Joel Ortega, vocalista y guitarrista de la banda de rock mexicana Celofán. Asimismo, también reveló que su hijo se llamaría Joel, como su padre.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

Tras estar alejada de los escenarios debido a su embarazo, la chilena, se prepara para ofrecer un par de conciertos en tierras mexicanas, comenzando el 22 de junio en el Auditorio Nacional de la CDMX para después visitar varios estados como Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

La nueva gira de @monlaferte está por arrancar, regresa a México con 9 presentaciones en diferentes ciudades; encuentra la tuya en el hilo 👇✨ pic.twitter.com/KBrgbQllnA — Ocesa Total (@ocesa_total) March 22, 2022

Días atrás, la intérprete de “Tu Falta De Querer”, estuvo de visita en la Ciudad de México, cabe recalcar que vive en Tepoztlán, y aprovechó la oportunidad para ofrecer una entrevista para el canal de Yordi Rosado en YouTube, donde hizo varias declaraciones que dejaron a más de uno boquiabiertos.

Mon Laferte revela que vendía mariguana en la escuela

En dicha entrevista, Mon Laferte reveló que no le gustaba la escuela e incluso se consideraba autodidacta pero agregó que ella quería ser respetada durante su etapa escolar, por lo tanto, reveló que una chica un par de años mayor que ella, le dijo que ella tenía que repartir la mariguana en la escuela “Ella me dijo, tú lo que tienes que hacer es repartir la mota entre las compañeras y yo te voy a dar un porcentaje, yo guardaba los cigarros en mis calcetines”.

Ve la entrevista completa:

Asimismo, Mon Laferte compartió que la música siempre la ha salvado cuando se encuentra en un momento difícil “La música siempre me ha salvado de todo, cuando era chica me salvó de volverme una traficante drogadicta, la música me dio un rumbo”.