Gigi Fernández espera que Mónica Puig se convierta en madre tras anunciar retiro

Luego de que Mónica Puig anunciara su retiro de las canchas de tenis, la también extenista purtorriqueña Beatriz “Gigi” Fernández le brindó varios consejos.

Fernández quien ha sido muy controversial por sus comentarios en las redes sociales, especialmente cuando Mónica Puig consiguió la medalla de oro para Puerto Rico en el 2016 dijo que una de las cosas que puede hacer la tenista es vivir su vida junto a su pareja y tener hijos.

“Ella lleva más o menos cuatro años retirada, tiene cuatro años que no está jugando y ya encontró su próxima pasión que es comentar, se va a casar a final de año y eso la mantiene ocupada, lo más importante para mí, cuando uno se retira es tener dirección, tener una meta que seguir y saber cuál va a ser la próxima esquina de su vida. Esperemos que sea mamá próximamente porque esa es la ilusión más grande de una mujer y el mejor regalo que le puedes hacer a la vida es tener hijos y crialos”, expresó Fernández en entrevista con Lo Sé Todo.

Puig anunció el lunes su retiro de las canchas de tenis tras una larga carrera que comenzó en las categorías juveniles hasta lograr una medalla olímpica.

Puig, quien se encuentra trabajando con la cadena ESPN para las transmisiones en español, confirmó su retiro debido a lesiones que ha tenido en los pasados años que no le permiten seguir compitiendo.

“Hoy día es un día especial para mi porque anuncio mi retiro del tennis, es muy difícil porque durante estos dos años he intentado regresar a mi mejor nivel y hacer todo lo posible, sea cirugías, todo lo que es rehabilitación, con mi familia y llegué a un momento en que mi cuerpo me dice no más y tuvo que tomar esta fuerte decisión de alejarme de las canchas de tenis”, expresó la atleta.

Puig es la primera atleta en ganar una medalla de oro para la delegación de Puerto Rico en unas olimpiadas tras vencer a Angelique Kerber en las olimpiadas del 2016 en Río de Janeiro.