Aixa Vázquez temió por mucho tiempo la partida de su hermano Freddie

La telerreportera de Wapa TV, Aixa Vázquez, confiesa que temió por mucho tiempo la partida física de su hermano Freddie Vázquez Camacho, quien falleció repentinamente el pasado jueves, 9 de junio.

Si embargo, aseguró que “el tiempo de Dios es perfecto” y le permitió compartir en familia “una última vez”. En una líneas dedicadas a su memoria, Vázquez relató en sus redes sociales que los problemas de adicción de su hermano bien pudieron acabar con su vida en la calle, pero “Dios no quiso que fuera así” y los pasó en familia.

“El tiempo de Dios es perfecto. Al menos así ha sido mi experiencia. Aunque la partida física de mi hermano Freddie no era esperada, si fue algo que temí por mucho tiempo. Sin embargo, Freddie pudo haber muerto en la calle y solo mientras deambulaba. Dios no quiso que fuera así y nos permitió poder compartir todos en familia una última vez”, compartió.

Indicó que no esperaba que formara parte del séquito de su boda porque se encontraba en un programa de rehabilitación. No obstante, recordó con alegría que ese momento especial se lograra.

“Su participación en mi boda con @mariotorres79 no estaba en el panorama, pues estaba en un programa de rehabilitación. A última hora, Freddie pudo asistir y ser parte del séquito. ¡Qué gran alegría! Se veía feliz, amado, comprendido. Regresó a su hogar y se reconcilió con Dios”, lee su mensaje.

Manisfestó, además, que su hermano es la persona que más admira por su gran lucha desde adolescente con las drogas.

“Cuando me preguntan quién es la persona que más admiro, siempre digo… Freddie. Mi hermano luchó desde la adolescencia con los demonios de las drogas. Me consuela saber que ya no sufre. Descansa en los brazos de Dios. Fue un hombre bueno, noble, trabajador, carismático, amoroso. Nunca hizo daño, solo a él mismo. Siempre te amaremos. ¡Abraza a Omar y a papi!”, concluyó.