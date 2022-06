Tres series para ver en Netflix si te gusto This Is Us

"Muitas cenas foram gravadas anos atrás", revela Mandy Moore sobre o final de 'This Is Us' (Foto: Reprodução)

This is Us nos presentó a la familia Pearson, una familia completamente conmovedora que acompañamos en los momentos más importantes y difíciles de su vida. Y tras varios años desde su estreno en 2016, la serie ha llegado a su fin.

Si ya visto el episodio final de la serie con la familia que logró conmover a la audiencia y ahora sientes un gran vacío, entonces no te pierdas estas series disponibles en Netflix que te harán sentir como This is Us te hizo sentir.

Sweet Magnolias

En Sweet Magnolias, una de las series con más corazón disponibles en Netflix, veremos a Maddie, Helen y Dana Sue. La producción de dos temporadas, trata de tres amigas que se conocen de hace años y que se apoyan en dicha amistad para poder sobrellevar los altibajos de sus vidas. Este drama está basado en los libros de Sherryl Woods.

Firefly Lane

Otra de las opciones dentro de Netflix es Firefly Lane, la cual está basada en una novela del mismo nombre. Al igual que las mencionadas arriba, esta serie nos presentará la historia de dos amigas y las acompañaremos a lo largo de sus vidas. Se centra en la historia de amistad de Kate y Tully, personajes interpretados por Sarah Chalke y Katherine Heigl.

One Day at a Time

Por último tenemos una serie con una dinamica familiar como la de This is Us y se trata de One Day at a Time en Netflix. La serie de multiples temporadas nos presenta a Penélope, una veterana soltera del ejército y a su familia cubano-americana. Como sucede en cualquier familia, veremos los altibajos de la vida a los que deben enfrentarse y también la importancia de contar con seres queridos que te hagan salir adelante. Esta serie de comedia es un remake de la serie de 1975 del mismo nombre.