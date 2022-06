¿Te diste cuenta? Shakira hizo seña referente a Piqué en el video de ‘Te felicito”

La novela Shakira y Piqué sigue generando especulaciones por parte de los usuarios en redes; más cuando la expareja que duró 12 años y tienen dos hijos en común. Ahora han dicho que la colombiana hizo una seña para referirse al futbolista en el video de ‘Te felicito’, canción en colaboración con Rauw Alejandro y que ahora es la más pegajosa.

Desde que se dio a conocer el rumor que Piqué le había sido infiel a Shakira, algunos fans consideran que la canción ‘Te Felicito’ está perfectamente dedicada al padre de Sasha y Milán.

Además, recientemente notaron que en repetidas ocasiones la cantante hizo la seña de amor y paz durante el video, misma que Gerard comenzó hacer por Shakira cada vez que metía un gol.

Video 'Te Felicito'

Video 'Te Felicito'

La señal que parece ‘amor y paz’ en realidad la hacía para representar el cumpleaños de Shakira que cumple años el 2 de febrero, mismo día que el futbolista cumple años.

Gerard Piqué (Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images)

Letra ¿Para Piqué?

Una parte por la que dicen que habla de infidelidad es por la siguiente estrofa: “Y ahora resulta que lo sientes, suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

En otro momento, Shakira menciona que se siente rota y que por más que se lo advirtieron, ella jamás les creyó: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”.

La canción, que hablaría de la presunta infidelidad, se refuerza sin duda con el coro, en donde deja entrever que una persona actuaba tan bien que le creía: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show”.

Además, Shakira dejó entrever que el descubrir la mentira y la deslealtad le dejó dolor: “Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti”.