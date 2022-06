“Manténganme en sus oraciones”: las enfermedades que ponen en peligro la carrera musical de Justin Bieber

Justin Bieber anunció el aplazamiento de dos de sus conciertos de su gira denominada “Justice” en Toronto y Washington D.C., debido a complicaciones en su salud. Mediante una historia en su Instagram escribió:

No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible por estar mejor, pero la enfermedad va a peor. Me rompe el corazón tener que aplazar estos conciertos, pero son las órdenes de los doctores. A toda mi gente, les quiero y descansaré para recuperarme cuanto antes” — Justin Bieber

Así lo indicó una de las páginas secundarias que se dedica a difundir noticias referentes al famoso cantante. La decisión se daría por órdenes médicas debido a complicaciones. El canadiense en 2020 anunció que le diagnosticaron la enfermedad de Lyme:

Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc.; de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con esta enfermedad”. — Justin Bieber en el estreno de su serie documental web.

🚨| Justin Bieber vía Instagram stories:



“No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando. Mi corazón se rompe porque tendré que posponer estos próximos shows (órdenes médicas). pic.twitter.com/NRA7K9ZZwW — Justin Bieber México (@ibeliebersmx) June 7, 2022

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

Según la plataforma médica MedlinePlus es una infección bacteriana que se da por la picadura de la garrapata de patas negras. La enfermedad tiene tres etapas que se desarrolla dela siguiente forma: en la primera la bacteria aún no se ha propagado por todo el cuerpo, en la segunda empieza a extenderse y en la tercera se esparce por todo el organismo.

Los riesgos que se corren al contraer esta enfermedad, según el sitio web de salud, son: realizar actividades al aire libre, ya que puede existe exposición vulnerable frente a garrapatas, tener mascotas que tengan este animal y caminar en pastizales altos, lugares donde se concentran las bacterias que producen la infección.

Síndrome de Ramsay Hunt, la otra enfermedad que afecta a Justin

En un video recientemente publicado en su Instagram, Justin Bieber pidió a sus seguidores que: “Los amo chicos y manténganme en sus oraciones”, debido a que es el motivo por el cual le ha causado parálisis facial. En solo minutos, el ‘post’ superó los 9 millones de reproducciones y varios comentarios de apoyo.

El intérprete empezó explicando en el clip la razones que causaron que su cara luciera de esa forma: “Como pueden ver, mi ojo no está parpadeando y mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado”, añadió.

¿Cómo actúa este síndrome?

Según la página de salud, Scielo señala en un artículo científico que “asocia parálisis facial periférica acompañada de una erupción vesicular en pabellón auricular o cavidad oral, causada por la afectación del ganglio geniculado por el virus varicelazoster (VVZ)”. Supone la segunda causa más frecuente de parálisis facial.