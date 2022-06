Toni Costa confiesa sus diferencias con Adamari López en la crianza de Alaia

Ahora que Toni Costa está en La Casa de los Famosos ha aprovechado la oportunidad para sincerarse sobre varios temas y mostrar su lado más real, lo que incluye hablar de las diferencias que tiene con su expareja, Adamari López.

El bailarín ha soltado muchos detalles de su anterior relación, su nueva dinámica con Evelyn Beltrán, su paternidad y experiencias profesionales, mostrándose como uno de los más transparentes en este sentido.

Sobre la presentadora de Hoy Día, el español de 38 años confirmó que no todo es color rosa entre ellos. Como cualquier otros padres, ambos han tenido discusiones sobre lo que es mejor para su hija y las diversas maneras de criarla, tal como reveló.

“Adamari es como una mamá pollito y claro cualquier cosa que le pueda ocurrir a Alaïa, ya sea un pequeño accidente, un no sé qué es como ‘gua’. Me dice: ‘Para ti no pasa nada’”, expresó, según People.

“Y digo: ‘No es que no pase nada, pero si tú le das en ese momento una gravedad a algo que es mínimo, ya lo haces supergrave cuando en realidad a un nene se le puede dar como en medida ciertas cosas, ya sea cosas materiales, cosas no materiales, cosas que le ocurren en el diario y demás’”, agregó.

Esto en más de una ocasión ha generado ciertos conflictos entre Toni Costa y Adamari López, que pese a su separación, están tratando de llevar su copaternidad de manera amistosa en beneficio de su hija Alaia, de 7 años.

“Yo no considero que haya que criar a los niños no con una falsa realidad, sino hay que prepararlos para lo que sea porque puede ser que el día de mañana no haya, entonces hay como que mantenerlos…”, dijo.

“Si tú tienes y puedes darle le puedes dar lo que tú quieras, pero en exceso no. Hay que dar lo justo y necesario”, finalizó, dejando a entrever que la boricua consiente mucho a su pequeña.