Justin Bieber suspende presentaciones, tras sufrir parálisis facial

La súper estrella de la música, Justin Bieber anunció en sus redes sociales que pondrá en pausa su trabajo artístico porque sufrió una parálisis en uno de los lados de su rostro.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista explicó que padece el síndrome de Ramsay Hunt, lo que provocó su parálisis facial.”Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”, dijo en el video. En la publicación pide que lo pongan en oración.

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de mi cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”, dijo en el vídeo de tres minutos.

Bieber pidió disculpas al público porque tendrá que cancelar varias presentaciones de su gira de conciertos “Justin’s Justice World Tour”. El artista sostuvo que en estos momentos debe descansar y tener como prioridad su recuperación. El vídeo ya tiene sobre 8.5 millones de reproducciones.

Según la Clínica Mayo, el síndrome de Ramsay Hunt “ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de los oídos. Además del doloroso sarpullido de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida de la audición en el oído afectado”.

Aunque no hay cura para la causa subyacente del síndrome de Ramsay Hunt, los síntomas pueden tratarse y controlarse. Si el síndrome de Ramsay Hunt no se trata con eficacia, puede causar debilidad muscular permanente y sordera en el oído afectado.

En una publicación también en Instagram, Bieber dice que cada vez se le hace más difícil comer, algo que describe como frustrante y pide oraciones por su salud.