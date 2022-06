Louis Tomlinson se presenta a casa llena en Puerto Rico

Con un lleno total y la euforia de su fanaticada boricua, el intérprete británico Louis Tomlinson presentó con éxito la noche del miércoles su espectáculo en Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

El exintegrante de la famosa banda One Direction supo brillar con la veteranía que le concedió su paso por la desaparecida agrupación para deleitar con su melódica voz por primera vez en suelo boricua como parte de su gira mundial “Louis Tomlinson World Tour 2022″.

La respuesta del público no fue casual teniendo en cuenta las expresiones previas del artista a través de las redes sociales anticipando un espectáculo de altura dirigido a complacer a sus fieles seguidores.

El concierto inició con “We Made It”, de su álbum debut como solista “Walls”, que marcó la temática del repertorio del artista pop que supera los 2 billones de descargas en la plataforma Spotify.

“Estoy muy feliz de estar en esta maravillosa isla”, dijo, provocando el frenesí de los presentes. “Para mí es un placer cantar ante este público tan bello”, añadió mientras arrancaba ensordecedores aplausos.

Su banda lo acompañó para éxitos como, “Always You”, “Too Young”, “Only The Brave” y “Defenceless” y el emotivo tema “Two Of Us”. “Changes”, “7″, “Kill My Mind”, “Little Black Dress” y “Habit” se sumaron a la lista dirigida a cumplir con su cometido de regalar una velada inolvidable con la profundidad de sus letras.

Los tiempos en el quinteto de One Direction los recordó con temas como “Drag Me Down” y “Through The Dark”, provocando la nostalgia de un público que lo acompañó a cantarlas.

“Gracias por acompañarme en esta noche mágica, Puerto Rico. Organizar este show ha sido un sueño y cantar para ustedes ha sido un placer inmenso”, expresó el galardonado cantautor al filo de culminar su espectáculo, provocando la algarabía de la fanaticada.

El espectáculo, una producción de Noah Assad Presents y Move Concerts Puerto Rico, incluyó pantallas con tecnología avanzada y efectos de pirotecnia.

La banda de rock puertorriqueña Mean Gray Cat estuvo a cargo de la apertura del espectáculo.