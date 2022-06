Encarcelan a actor de Better Call Saul por intento de abuso sexual

Better Call Saul es una de las series del momento. La primera parte de la sexta temporada dejó en vilo a todos los espectadores, quienes ya quieren saber qué pasará con Saul y Kim después del regreso de Lalo Salamanca.

Esta es una serie derivada de Breaking Bad, que describe cómo el profesor de química, Walter White, se transforma en un cocinero de metanfetaminas cuando descubre que tiene cáncer terminal. A lo largo de toda la serie se mete en problemas y es cuando se encuentra con el particular abogado Saul Goodman.

¿Quién es el actor de Better Call Saul acusado de abuso?

Pero ahora es noticia la serie no solo por su éxito, sino porque un actor de Better Call Saul se declaró culpable de intento de abuso contra un menor de edad. Se trata de Stoney Westmoreland, quien interpretó al oficial Saxton tanto en Better Call Saul como en Breaking Bad.

Fue sentenciado a 2 años de prisión (Agencias)

Aunque en el cine ha tenido papeles más bien secundarios, en televisión sí ha tenido más experiencia al actuar en series reconocidas como Gilmore Girls, Scandal, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

Los cargos de abuso se conocieron en 2018 pero recién ahora fue sentenciado a dos años de prisión. Más tardar el 18 de julio debe entregarse a prisión, informó NBC News.

Tuvo una aparición secundaria en la serie (Agencias)

La misma agencia de noticias reseñó que Westmoreland fue captado hablando con un agente de la ley encubierto que se hacía pasar por un adolescente mientras hablaba con el actor, en la aplicación de citas Grindr en 2018, informaron los fiscales.

Aunque inicialmente se enfrentaba a una sentencia de 10 años de prisión, el actor de 52 años llegó a un acuerdo de culpabilidad, declarándose culpable de un cargo menor de “uso de instalaciones interestatales para transmitir información sobre un menor”.

