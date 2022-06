Shakira pudo haber terminado su relación con Piqué por una adicción

Recientemente Shakira y Piqué confirmaron su separación después de 12 años juntos. Desde entonces han surgido varias especulaciones sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión. Una reciente teoría indica que podría deberse a una adicción del futbolista.

Shakira y Piqué: este podría ser el verdadero motivo de su separación

En un inicio surgieron rumores de una posible infidelidad por parte de Gerard Piqué, algo que ninguno de los dos ha confirmado o desmentido. Sin embargo ha surgido una nueva versión que indica que la cantante habría decidido separarse del padre de sus hijos debido a una adicción al sexo.

Esto lo habría llevado a cometer las supuestas infidelidades que por varios años la famosa pasó por alto.

Sin embargo la gota que derramó el vaso fue cuando el futbolista de 35 años de edad tuvo un romance con una azafata de 20 años. De esta manera Shakira llegó a su límite.

De acuerdo con el programa ChismeNoLike esta habría sido la verdadera razón por la cual la pareja se separó.

Aunque los famosos ya levantado más detalles, Se sabe que Shakira ya no vive España pues recientemente se le vio en República Checa, en un un partido de béisbol de su hijo Milán, y se sabe que está trabajando en su nuevo programa.

Ambos estuvieron en República Checa, sin embargo al llegar al partido de béisbol ambos se sentaron separados. Mientras que ella estuvo en primera fila, él se sentó en la parte de arriba en una esquina.

De acuerdo con Laura Fa, cuando Shakira regrese a Barcelona, Piqué se irá de vacaciones con su compañero Riqui Puig, pues se piensa que la nueva conquista del futbolista se trata de una amiga de Puig.

Actualmente Shakira, se encuentra concentrada en sus hijos, quienes son su máxima prioridad y continúa lanzando temas nuevos. Además se encuentra celebrando el estreno de su programa Dancing with myself, en el cual no solo actúa como juez junto a Nick Jonas, sino que también produce.

Por medio de redes sociales, ha dejado ver algunos de sus momentos más divertidos en su nuevo programa y a pesar de que se sabe que pasa por un momento complicado, ella continúa mostrándose fuerte y decidida a continuar con su vida para conseguir el bienestar de su familia.

Mientras tanto, el futbolista se ha alejado de las redes sociales, posiblemente por la gran cantidad de críticas que ha recibido por parte del público ante los rumores de infidelidad, los cuales se suman a señalamientos de comportamientos controladores hacia la colombiana durante su relación.