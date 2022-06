Yaire cantará en el Festival de Orgullo LGBTTIQ+ de Boquerón

La cantautora Yaire anunció hoy, lunes, que cantará en las actividades de celebración del Festival de Orgullo LGBTTIQ+ de Boquerón, a celebrarse del 10 al 12 de junio de 2022. El Festival de Orgullo Boquerón, es sin duda, uno de los eventos más importantes de Puerto Rico en la lucha por los derechos de la comunidad. Año tras año, miles de personas se reúnen para tomar las calles, visibilizar las injusticias y fomentar el amor.

“Estoy más que emocionada de volver a Boquerón y cantar a mis ángeles terrenales. Orgullo Boquerón significa mucho para mí porque más que un festival, es un encuentro hermoso de seres únicos, donde se manifiesta la diversidad y el amor libre. Esta comunidad llena mi mundo de colores, me cuidan, me apoyan y me consienten. Es una comunidad a la que le debo tanto por respetar mi trabajo y apoyar mi carrera durante todos estos años. Siempre tendrán mi amor, apoyo y respeto” expresó Yaire.

La cantante se presentará en la tarima principal, el domingo 12 de junio y complacerá a sus seguidores con los éxitos que han hecho sus favoritos a través de su carrera, como lo son: “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Te Amaré”, entre muchos otros.

El Festival de Orgullo Boquerón se celebrará del 10 al 12 de junio de 2022, en el Poblado de Boquerón.