Integrante de Día a Día pasa tremendo susto en estación de gasolina

El animador y comediante del programa Día a Día de Telemundo Puerto Rico, Carlos Ramírez compartió que pasó un mal momento mientras se encontraba en un puesto de gasolina.

Ramírez contó a sus compañeros de Día a Día, Gil Marie López y Nelson Del Valle lo que llevó a su carro a caer por una cuesta en la gasolinera.

“Fui a echar gasolina, estaba en una llamada telefónica y cuando voy a sacar el cargador del celular, la palanca está en el medio, puse la palanca en neutro, saco el cargador y ahí cojo mi ‘wallet’ y yo a pagar y se me olvidó ponerlo en ‘parking’ otra vez y no le había puesto la emergencia”, explicó el comediante.

Afortunadamente el animador se encuentra bien e indicó que solo fue un mal rato.

“Lo que pasa cuando no pones el freno de emergencia. Relax, que no le pasó nada y sobre todo gracias a la gente linda que se preocupó y me dieron la mano”, escribió en su Instagram.