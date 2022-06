Le recuerdan a Piqué cuando dijo que prefería el fútbol a tener sexo con Shakira

La ahora confirmada ruptura de Shakira y Gerard Pique a causa de la infidelidad del futbolista ha sido el tema que acapara titulares desde el pasado 1 de junio. La pareja ha confirmado en un mensaje compartido que la relación no va más, pidiendo privacidad y respeto por el bienestar de sus hijos.

Tras conocerse que el deportista le fue infiel a Shakira con una mujer de 20 años, la relación no superó esta crisis y las críticas y ofensas en contra de Gerard Piqué han inundado las redes sociales.

Como nada es imborrable del internet y las redes sociales, muchos han sacado varios trapitos al sol que han dejado por el suelo la credibilidad de Piqué, sacando a colación el hecho de que el jugador saboteó a su colega Lionel Messi, estafó a su equipo de futbol, y la nueva perla que se le encontró fue una entrevista donde sus desmedidas palabras le han costado aún más a su reputación.

Prefería el deporte a estar con su pareja

Gerard Piqué dio una entrevista a Jordi Wild hace algunos meses, y en la conversación con el YouTuber reveló una confesión que no fue dimensionada al momento de ser dicha.

El jugador de fútbol español dijo: “Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol. Me gusta más ir al campo del Espanyol que al del Madrid. Yo me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir allí a jugar. Me gusta ir allí, entrar al terreno de juego, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más. No hay nada como eso en el mundo. Diría que es mejor que el sexo. Lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid”.

Las declaraciones de Gerard Piqué no le cayeron en gracia a nadie, ya que la evidencia del amor que la colombiana sentía por Piqué era más que clara al ver las redes sociales de ‘Shak’, donde se le podía ver muy afectiva con Piqué y sus triunfos con el Fútbol Club Barcelona.

Este es el video donde se pueden escuchar las palabras de Piqué al decir que prefiere el futbol que el sexo con su ahora expareja:

Esta no ha sido la única traición del deportista

Fueron las mismas redes sociales las que se encargaron de dar a conocer que la relación del español con Lionel Messi también quedó completamente destruida, ya que se conoció que hace algunas semanas, un amigo cercano a la familia de Messi comentó estas palabras en una historia de Instagram:

“Piqué, eres tan falso y pavero que, no solo no lloraste, sino que le dijiste al mediocre de Laporta que si quería construir un equipo ganador debía vender a Messi. Ese mismo Messi que te rescató del Zaragoza cuando nadie te quería por rencoroso, envidioso y mal compañero”, escribió quien reveló esta ‘bomba’ sobre Piqué.

Y que, en adición a esto, por medio de comentarios en plataformas digitales, se conoció que Piqué también le hizo una mala pasada al propio equipo deportivo para el que juega:

“Si algo le faltaba a Gerard Piqué aparte de tener negociados con el presidente de la federación española, buchonear a sus compañeros de gremio y hacer lobby para la salida de Messi, eso era tener un ‘affaire’ con la madre de un compañero. Literalmente, la peor persona del mundo.”, comentó un usuario en Twitter.