Así lucía Camila Cabello antes de ser famosa

Camila Cabello no solamente es una estrella juvenil que no para de triunfar por sus composiciones y duetos. También es una historia de vida digna de contar, ya que su llegada a la fama no le llegó por herencia ni por un golpe de suerte.

Tuvo que enfrentar los retos propios de la migración, aprender otro idioma, cambiar de amigos, de escuela y demostrar que sí tenía talento para la música siendo muy joven.

Nació el 3 de marzo de 1997 en la población que inspiró a Ernest Hemingway para escribir la maravillosa novela El Viejo y el Mar. Sí, ella es oriunda de Cojímar, Cuba, un pueblo de pescadores situado a siete kilómetros de La Habana.

Cuando tenía tan solo seis años tuvo que emigrar a México debido a la difícil situación política y económica de su país. Eligieron México y luego pasaron a Estados Unidos, donde les estaba esperando un amigo de su madre.

Hay algunas fotos que se han dado a conocer de la época infantil de Karla Camila, su nombre de pila. Jasss las publicó en ocasión de ser ella la estrella que cantó en la final de la Champions League, un privilegio para la comunidad hispana.

Buscando un sueño

Cuando llegaron a Estados Unidos vivió con otros familiares y allegados en un departamento de solo 40 metros cuadrados. Sus madre no tenía dinero mudarse, así que fueron meses de mucho trabajo con la esperanza de poder rentar algo para ellos.

Su papá llegó un año y medio después. En ese tiempo su mamá queda embarazada de su hermana Sofía Isabella. Desde muy chica sintió que la música le servís de refugio para sobrellevar el estrés de los cambios de ambiente y las precariedades económicas.

Para sus 15 años, ella no quería regalos o gastos efímeros porque sabía el esfuerzo que representaba para sus padres, así que pidió algo completamente fuera de lo común: Participar en el programa de televisión ‘The X Factor’, lo que le representó la puerta de la fama.

Primero con el grupo musical Fifth Harmony y poco después en solitario, un paso que no fue en falso y que hoy por hoy la convierten en una de las figuras más queridas de su generación.

En 2018 ganó un disco de diamante por la canción Havana, para más, Camila era la primera artista latina en hacerlo.

“Su primer sencillo Miss Movin’ On entró en la Billboard Hot 100 y fue disco de oro en los Estados Unidos. El vídeo fue galardonado con el premio “The Artist to Watch” en los MTV Video Music Awards”, citó Buscabiografías.

Sufre de ansiedad y de TOC

“La ansiedad me robaba el humor, la creatividad y la confianza”, ha confesado la cantante, quien reveló que padece Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y ansiedad, un problema cada vez más frecuente en jóvenes pero que poco se habla de ello.

“Vivimos en una cultura que persigue la perfección. Las redes sociales pueden hacernos sentir que deberíamos ser tan perfectos como todos aparentan. Lejos de ser un signo de debilidad, tenemos que librar nuestras propias luchas y dar pasos para poder sanarnos”, dijo hace dos años, citó La Vanguardia. Eso explica por qué Camila Cabello no es una asidua de las redes sociales y en ocasiones deja en silencio sus cuentas para no caer en la extrema presión de ser criticada y incluso exigida por sus millones de seguidores.

“No hay fotos sobre esto del año pasado: yo llorando en el coche hablando con mi madre sobre la ansiedad que sufría y cuántos síntomas de TOC estaba experimentando. Mi madre y yo en una habitación de hotel leyendo todo tipo de libros sobre TOC porque necesitaba desesperadamente algo de alivio”, confesó en entrevista con The Wall Street Journal.

