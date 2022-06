“Nunca hablé por respeto a Shakira”: Reconocida modelo rompe el silencio y cuenta como Piqué le escribía y pedía medidas de su cuerpo

Los escándalos y rechazo a Gerard Piqué no paran tras conocerse la presunta infidelidad a la que ha dejado expuesta a Shakira.

Ahora la modelo la brasilera Suzy Cortez, más conocida como la ‘Miss BumBum’ aumentó el escándalo entre la pareja al contar la aparente infidelidad que pretendió cometer Piqué.

Según algunos medios españoles la pelea entre la cantante y el futbolista terminó con la el español fuera de su hogar y hasta le habría quitado las llaves de las misma.

¿Qué dijo Suzy Cortez de Gerard Piqué y Shakira?

Las revelaciones de la famosa han dejado a más de uno sorprendido y han evidenciado el poco respeto que tiene Gerard a la madre de sus hijos.

Cortez decidió romper el silencio y contar lo que vivió con el jugador catalán hace unos años. La diva se refirió a él con un “este no vale la pena”, luego de que la contactara entre los años de 2016 y 2018 por la red social Instagram, al igual que otros jugadores del Barcelona.

“Fue el que me mandó un mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, dijo.

Según relata los mensajes de Piqué habrían sido bastante directos y subidos de tono pues le preguntaba constantemente sobre sus medidas.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó un [mensaje] directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa. Siempre preguntándome cuánto me medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, confesó a La Opinión.

De igual manera, aseguró que decidió contar su experiencia en medio de los rumores de infidelidad que atraviesa la pareja por respeto a Shakira.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”, agregó.