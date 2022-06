Nodal pone en su sitio a J.Balvin: “Eres un referente de todo lo que está mal”

“Voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche para este compa, que no ha aprendido. Te dio una patada en el culo Residente, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas. Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria”, expresó Christian Nodal.

“¿Quieres burlarte? ¿hacer reír a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo”, le soltó el cantante mexicano Christian Nodal al colombiano J. Balvin.

La pelea entre ambos recrudeció luego de que Balvin pusiera dos fotos en redes sociales en las que insinúa que Nodal se quiere parecer a él, con el cabello teñido de amarillo y varios tatuajes.

Como se sabe, Balvin viene de recibir un “revolcón” del rapero Residente, pero al parecer al colombiano le aconsejan la polémica para aparecer en los medios. “Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello”, le dijo el puertorriqueño, quien además lo acusó de intentar detener sus publicaciones.

La historia con Nodal

Nodal no le aguantó el chiste al colombiano y hasta le cantó parte del largo rap que Residente le compuso en respuesta a su mal chiste. En tono de burla escribió: “Lo siento, yo también amanecí bromista”, citó El Universal.

Pero Balvin no se quedó callado y en respuesta subió un corto video en el que aparece su rival con un tatuaje montado en la cara con el nombre de Belinda, su ex pareja. Balvin escribió: Sobre la foto anterior sin ninguna mala intención, pero la foto se “Be-linda”, en clara ironía sobre la relación con la cantante de Ángel.

Balvin quiso dejar hasta allí

Según precisa el medio, Balvin trató de terminar la pelea diciendo entre risas: “Ya, no más, esto sólo fue pa’ divertirme”, pero el agua derramada ya no se puede recoger y el mexicano quedó muy molesto.

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la salud mental, pero en su cuenta, que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas”, escribió el intérprete de Adiós amor.

