La razón por la que Adamari López dejó de actuar en telenovelas

Adamari López es una actriz y presentadora puertorriqueña, que saltó a la fama en México por la telenovela “Amigas y rivales” en 2001, donde interpretó el papel de Ofelia De La O. Sin embargo, la carrera de esta famosa comenzó cuando tenía apenas seis años.

Luego fue elegida para tomar el papel como hija de Iris Chacón en la novela “Yo sé que mentía”, cuando tenía nueve años, pudo destacar con uno de los papeles más importantes de la novela.

Para 1983, le brindaron la oportunidad de grabar dos capítulos de “Vivir para ti” y, luego de poner empeño a sus estudios, se graduó del bachillerato en Comunicaciones de la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico.

A la par de su educación, nunca descuidó su carrera en el medio del entretenimiento, ya que hizo varias obras teatrales en su país natal y fue ahí donde captó la atención de productores mexicanos, quienes la invitaron a participar en las audiciones de varias telenovelas en México.

“Amigas y rivales” no fue el único melodrama que grabó aquí, ya que también participó en “Mujer, casos de la vida real” y en 2004, en “Mujer de madera”, “Gata salvaje” y “Locura de amor”.

¿Cuándo dejó Adamari López de aparecer en telenovelas?

La madre de Alaïa, contó en alguna ocasión a un youtube conocido como “El Molusco” que su época en las telenovelas ha quedado en el pasado, pues desde hace 10 años ha podido incursionar en pocas producciones sin ser la actriz protagonista como cuando iniciaba su carrera.

Dijo que se casó, se fue a vivir a Miami y luego se divorció: “Ahí me quedé. No sé, como que se me dio la oportunidad de quedarme en Miami, me abrieron las puertas para ser conductora de ‘Un nuevo día’, que hoy se llama ‘Hoy día’. Y van a ser diez años, ahora en mayo, que llevo como conductora de televisión”.

A pesar de esta circunstancia, dijo que no está cerrada a volver a actuar o algún melodrama, porque le encantaría, sin embargo, aclaró que por ahora tiene a Alaïa y le encanta pasar el tiempo con ella luego de que sale de trabajar y “con una novela esos tiempos son mucho más difíciles”, recalcó.

En la actualidad, gracias a las redes sociales podemos ser testigo de que tanto Adamari como su hija se la pasan juntas la mayor parte del tiempo, pues es evidente que se llevan muy bien y tienen un fuerte lazo entre madre e hija, que le permite balancearlo con su trabajo.

Si quieres ver la entrevista completa, aquí te la dejamos: