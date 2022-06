Adamari López le tira duro a Toni Costa por quedarse callado

La animadora puertorriqueña Adamari López está muy pendiente a lo que dice su expareja, el bailarín Toni Costa sobre ella en el reality show La Casa de los Famosos que se transmite por Telemundo.

Los padres de Aläia ya no viven juntos, pero Toni se encuentra participando en el concurso La Casa de los Famosos, donde hay cámaras por todas partes y se escucha todo lo que hablan.

Adamari sintoniza el programa y sabe lo que ocurre dentro de la casa. Ella dijo esta semana en su programa Hoy, por Telemundo que algo no le gustó, a decir de la reseña de People.

¿No tiene voz para hablar?

“Se me olvidó decirles algo: Toni mandó a Natalia a que se queje con la jefa porque dijo que le habían faltado al respeto”, contó el periodista argentino Quique Usales, allí estaba Adamari y respondió:

“¿Y él no tiene voz para ir y hablar?”, clara crítica a su comportamiento. La actriz de Gata salvaje y Amigas no tiene reparo en referirse a su ex ya que ambos terminaron su relación en buenos términos para mantener a la hija de ambos en un ambiente nada conflictivo. “Toni venga, ponte los pantalones y ve pa´ lante”, soltó López, de 51 años.

Los comentarios se produjeron de inmediato, ya que es cierto que Toni habla mucho de ella en el reality. “Creo que Adamari se desquitó por todo lo que ha estado hablando de ella solo para destacar”, “así se habla Adamari dile a ver si se vuelve hombre y deja de hablar de ti”, “se nota que está molesta con él y tiene toda la razón”, y “wow, Adita está molesta, a ver si así aprende a dejar de hablar de su relación en el programa”, citó el portal de Nuevamujer.

“Él sabe lo que pasó”

Sobre la ruptura entre López y Costa solo ha especulaciones. Adamari, que suele ser muy abierta con su vida personal, ha cuidado las palabras para hablar de los motivos que la llevaron a separarse del padre de su única hija luego de casi diez años.

“Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, citó en su momento Milenio. “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, citó el medio.

Los tres formaban una hermosa familia (Agencias)

Llevar la fiesta en paz fue la estrategia a seguir por la pareja, todo por la salud emocional de la pequeña Aläia. “Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente”, aseguró sobre el instructor de zumba. “Él es su papá y ahí siempre va a estar”, sostuvo.