Polémica con Raphy Pina provoca guerra entre “Molusco” y “La Comay”

Un video publicado en las redes sociales sobre el productor musical Rafael “Raphy” Pina supuestamente en prisión ha provocado una nueva polémica entre dos comunicadores de Puerto Rico, Jorge Pabón “El Molusco” y Antulio “Kobbo” Santarrosa, manejador de “La Comay”.

Luego de que se publicara el video donde supuestamente aparecía el productor que fue eingresado a prisión la semana pasada, ssus propios abogados dieron a conocer que el mismo no era legítimo. Al parecer, el mismo forma parte de la grabación de un documental que realizó Pina antes de su ingreso a la cárcel.

En su programa Santarrosa, a través del personaje de “La Comay” realizó una descarga donde llamó “hipócrita” a Pabón por haberse “aprovechado” de Pina al haberle realizado una entrevista y publicar el video donde aparecía Pina simulando una prisión.

“Por eso es que el karma como que te está cogiendo últimamente, Molusco, eso no se hace, eso no es ser amigo, entonces vienes a insultar al público, estabas ofendido porque la gente te estaba dicendo que estabas monetizando, eso no es ser sincero, eso no es ser amigo, eres rata, te lo digo”, fue parte de lo que expresó Santarrosa por medio de “La Comay”.

Posteriormente, Molusco también realizó unas expresiones en su canal de YouTube donde se defiende se los ataques realizados por el personaje de “La Comay”. Además, indicó que al igual que hicieron otros medios se vio obligado a cubrir el caso del productor aunque fuera su amigo.

“Si no hubiera puesto el video, la gente me hubiera atacado, estoy en el medio”, expresó Molusco. “Está ca%$ que La Comay te diga rata”, añadió.

Molusco también aclaró que no monetizó del video ya que fue publicado en Instagram plataforma donde no se recibe dinero por contenido. Sin embargo, admitió que sí monetizó de la entrevista que le realizó al productor antes de que fuera ingresado a prisión.