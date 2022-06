“La Casa de los Famosos”: Niurka y Juan Vidal protagonizan apasionados besos

Niurka se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, y ahora ha dado de qué hablar la supuesta relación que mantiene con el actor Juan Vidal.

En diversas ocasiones, los artistas han sido captados besándose y portándose muy cariñosos.

Todo comenzó con un momento en el que ambos estaban en la cocina y Juan le ayudó a la exvedette, pasándole un recipiente para hacer una preparación.

El actor tomó por sorpresa a Niurka y le robó un beso, a lo que ella no pudo negarse y correspondió feliz.

Así fue el beso entre Niurka y Juan Vidal en #LCDLF2



🎥 @ChismecitoC

Después, durante una conversación con el resto de sus compañeros, ellos los cuestionaron sobre su relación y ella dijo: “Es de verdad”, procediendo a besar al artista.

Aunque Niurka dijo que ella es muy buena actriz, el beso era real, lo que sorprendió a los demás.

"Soy muy buena actriz pero que rico beso" 😘 ¡OMG, Niurka y Juan Vidal se besaron! 🥰



Sigue #LaCasaDeLosFamosos de lunes a viernes y domingos 7PM/6C por Telemundo.

Cabe mencionar que algunos seguidores del programa han señalado que tal vez se trate de una estrategia de Vidal, para evitar salir del reality show, pues muchos apuntan a que Niurka podría ser la ganadora de esta edición.

¿Ellos están solteros?

Algo que ha generado curiosidad entre los fans es saber si los famosos están solteros o no y lo cierto es que Juan acaba de terminar una relación con la actriz Cynthia Klitbo, con quien estuvo saliendo por algunos meses.

Mientras que se dice que Niurka tiene una relación con un hombre en Mérida, aunque su identidad no ha sido confirmada, por lo que no se sabe si esto sea cierto o no.

Laura Bozzo y Niurka son las favoritas

Por otro lado, también destaca que Laura Bozzo le está haciendo la competencia a la cubana, pues también se perfila a ser la triunfadora de la segunda temporada del reality, lo que ha generado roces entre ambas.