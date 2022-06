Conoce a las tres hermanas de Karol G que son conocidas en las redes sociales

Karol G. (Amy Sussman/Getty Images for Coachella)

La cantante Karol G se ha convertido en una de la artistas favoritas del público, aunque no es la única figura importante dentro de su familia, pues pocos saben que sus tres hermanas son influencers y también han conseguido una notable carrera en las redes sociales.

A continuación, te las presentamos y te contamos un poco más de ellas y su carrera.

Cabe resaltar que Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la reguetonera, pocas veces habla de sus hermanas, pues no suele compartir muchos momentos con ellas.

Verónica Giraldo

Es la hermana mayor de la reguetonera y se dedica al mundo del maquillaje de forma profesional y suele utilizar sus redes sociales para compartir algunos tutoriales.

Además, Verónica mostró en su cuenta de Instagram que su hermana la invitó a la presentación que tuvo en el festival “Coachella” de este 2022.

Con lo que demostró que ambas son unidas y mantienen una gran relación.

Jessica Giraldo

De acuerdo con los comentarios de los fans, Jessica es quien tiene más parecido con Karol.

Ella es abogada de profesión, aunque también heredó el gusto por el canto, decidió no dedicarse a la música y enfocarse en su carrera.

Katherin Giraldo

Tiene 28 años y es la menor de sus hermanas, es una influencer y, según su biografía de Instagram, también es estilista, modelo y empresaria.

Katherin no tiene una relación cercana con Verónica, ni con Jessi y menos con Karol, pues fue fruto de una relación extramarital del padre de ellas.

Incluso, la joven habló sobre su relación familiar en una entrevista al programa colombiano “Lo sé todo”.

“Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí super libre y me desboqué, pero todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento”, dijo la hermana de la cantante.