Brindan detalles de la situación de salud de Ivy Queen

Luego de que Ivy Queen revelara a través de sus redes sociales que enfrenta una situación difícil de salud un allegado a la cantante brindó detalles de qué podría estar sucediendo.

El programa Lo Sé Todo publicó un escrito de Ariel Hernández quien es maquillista y asistente de Ivy Queen donde asegura que la exponente no está pasando por un proceso de cáncer como se había especulado en las redes sociales. También niega que se trate de un tratamiento producto de algún problema con una cirugía como también se comentó.

“Gracias a todos los que se han preocupado por Ivy Queen, Ivelisse Sánchez Pesante, quiero que sepan que NO TIENE CÁNCER, está pasando por una operación de emergencia que nada tiene que ver con cosmética, la cual ha tenido complicaciones en el proceso de sanación, gracias por estar atentos y solo pedimos oraciones para que todo pase rápido”, expresó Hernández.

La exponente del género urbano Ivy Queen comunicó a sus seguidores a través de las redes sociales que está pasando por un momento difícil en cuanto a su salud.

Aunque no precisó la razón por la que se encuentra recibiendo tratamiento médico, la artista publicó varias fotografías en las cuales parece estar en recluida en un hospital. Del mismo modo, agradeció a las personas que han estado a su lado en estos momentos.

“Yo en esta vida soy una aprendiz, no una víctima, aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por la valiente que he sido en este momento, por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuándo puede neceitar uno en la suya, con esto dicho gracias a todos por procurar por mi”, expresó Ivy Queen a través de Tik Tok.

En una de las fotografías también se le ve con una cicatriz en el cuerpo que parece ser parte del tratamiento médico que está recibiendo.

En su Instagram, la puertorriqueña también publicó varias arreglos florales que ha estado recibiendo por parte de sus amistades más cercanas.