Toni Costa revela la verdad detrás de su emblemático beso con Adamari López

Toni Costa ha sido el que más detalles jugosos ha ofrecido durante su participación en La Casa de los Famosos, un reality show de Telemundo, en el que se ha acordado en varias ocasiones de su ex, Adamari López.

De hecho, muchos señalan que ha tenido más presente a la conductora de ‘Hoy Día’ que a su nueva pareja, pero después de estar 10 años juntos son muchas las anécdotas que los unen, como la de su primer beso frente a millones de personas.

La expareja se conoció mientras ambos concursaban en el programa, Mira Quién Baila, donde demostraron todo su talento en la pista. En una ocasión, les tocó hacer la rutina de un tango que sellaron con un apasionado beso que marcó el inicio de su romance.

En otras oportunidades ambos han hablado de ello revelando que la idea fue de la producción, pero ahora el español de 38 años ha ofrecido su versión completa sobre lo que pasó tras batidores, reseñó People.

“La segunda semana nos toca bailar juntos, un tango. Y entonces el coreógrafo, Ponty, me dice: ‘la producción me está pidiendo que le des un beso en la boca al final’. Y yo digo: ‘pero se lo tendré que decir’”, reveló mientras tomaba el sol.

“’No, no, que sea sorpresa’, me responde él. Yo dije ‘ok’. El estudio estaba armado con unas escaleras atrás que subes y arriba es que te preparas. Cuando llego ahí estábamos solos y digo ‘esta es la mía’”, agregó.

“(Le digo) ‘Mira Adamari, me han dicho que no te lo diga, pero te lo tengo que decir para que no pienses mal de mí: me pidieron que te dé un beso al final, ¿qué hacemos?’”, confesó.

Ante esto, Adamari López le preguntó si tenía pareja porque ella estaba soltera, y al Toni Costa decirle que no había nadie en su vida, le dijo “si quieren show, vamos a darle show”.

Fue entonces cuando ambos se animaron a cerrar de esta manera su tango. “Yo intenté darle un beso recto pero no lo encontraba y al tercer intenso, ella fue la que me besó a mí”, cerró.