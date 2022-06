¿Renace el amor?, Johnny Depp y Kate Moss se reencuentran en concierto en Londres tras testificar en juicio

Johnny Depp y Kate Moss tuvieron una relación sentimental hace muchos años de cuatro años, desde 1994 a 1998.

La pareja terminó en 1998, y la ruptura le afectó mucho a Kate Moss, quien quedó con el corazón destrozado. Sin embargo, a más de 20 años de ese momento, ambos sienten un gran cariño por el otro.

De hecho, la supermodelo británica testificó recientemente en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, y negó acusaciones de violencia contra ella.

Kate Moss se presentó en el juicio de manera virtual y negó que Johnny la tirara por las escaleras mientras fueron novios, así como lo había dicho Amber.

Esto parece que los acercó de nuevo, pues se conoció que el actor la invitó a un concierto en Londres recientemente, mientras se espera la decisión de los jueces.

Johnny Depp y Kate Moss se reencuentran en concierto en Londres

Según el portal Daily Mail, Johnny invitó a Kate Moss al concierto que ofreció este martes junto al rockero Jeff Beck en el auditorio Royal Albert Hall de Londres.

Y al parecer, la supermodelo no rechazó la invitación y asistió al concierto para apoyarlo en estos momentos, reencontrándose con su ex después de tantos años.

“La modelo, de 48 años, disfrutó de las versiones de John Lennon, Marvin Gaye y Jimi Hendrix que cantaron los dos artistas sobre el escenario. Tras el concierto, Moss se dirigió al backstage para seguir allí la fiesta a la que asistió también Sharon Osborne” reportó el medio.

Kate defendió a Johnny Depp en su juicio contra Amber Heard

Kate testificó a favor de Johnny en el juicio, y explicó que ella se cayó por las escaleras cuando se encontraba de vacaciones con él en Jamaica porque se resbaló y no porque Johnny la tirara.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Y grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor”, relató Moss.

Además, declaró que el actor regresó corriendo para ayudarla. “Me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, negando cualquier tipo de violencia.