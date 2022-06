Perfume de Johnny Depp sube un 50% en demanda tras juicio con Amber Heard

Además de haber ganado el juicio por difamación contra su ex esposa, Johnny Depp se recuperó también ante los ojos del público. Luego de arduas jornadas legales, el actor pudo demostrar que no cometió abuso contra su ex pareja, la actriz Amber Heard y la gente perdió el repudio que le tuvieron al actor cuando salieron al aire las primeras declaraciones.

Ahora, nuevos estudios han arrojado que luego del fatídico proceso legal, la popularidad del actor habría subido y que el perfume del cuál es imagen, ‘Sauvage’, de la marca Dior, ha tenido un auge en demanda de casi el 50%.

Además, el sitio Hey Discount informó que las busquedas de la fragancia en Google subieron un 48%, de 823,000 busquedas en marzo a 1.2 millones en abril, que fue justo cuando iniciaron los procedimientos legales.

La misma investigación también señaló que las vistas de TikTok para Sauvage subieron un 63% en ese mismo periodo, con la plataforma también llenandose de videos del juicio, que fue televisado por distintos canales de YouTube.

‘Sauvage’ fue reconocida como la segunda fragancia más popular en el mundo, tras Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian.

Dior fue mencionada en el juicio

En etapas tempranas del juicio, la marca Dior, una de las pocas potencias que no le dio la espalda al actor luego de las acusaciones de Heard, fue mencionada por la hermana de Depp, Christi Dembowski, que testificó que Heard se habría burlado de que la marca hubiese apostado por su hermano ya que según la actriz, Depp “no tiene estilo”.

“Este momento lo recuerdo muy bien. En una ocasión estaba en la oficina, tuve una reunión con Dior que quería sentarse con Johnny y hablar sobre trabajar juntos. Amber entró y preguntó si interrumpía, le respondimos que no, Johnny le dijo a Amber que acababa de tener una reunión con Dior y que estaban interesados en él”, narró la hermana de Johnny Depp.

“Su reacción a eso fue que estaba incrédula y algo disgustada, y preguntó ‘¿Dior? ¿Por qué Dior querría hacer negocios contigo? Se trata de clase y estilo y tú no tienes estilo’. Fue una forma insultante de arruinar ese momento, el insulto se quedó allí” agregó.