Israel Lugo da vida al maestro de ceremonia en “Cabaret, el musical”

Su talento, pasión por las artes, esfuerzo, dedicación y disciplina le han hecho merecedor de innumerables oportunidades y experiencias en su carrera profesional tanto en televisión, teatro, musicales y hasta películas. Ahora, el actor Israel Lugo forma parte de uno de los musicales que más le había impactado desde hace muchos años, el musical Cabaret, en donde dará vida al “Emcee”.

“Primero vi la película, ‘Cabaret’ con Liza Minelli que, dicho sea de paso, fue la única película de Blockbuster” que no entregué y todavía tengo la cajita”, dijo jocosamente el actor.

“Además, tuve la oportunidad de verla hace muchos años en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes, y también en Nueva York. Automáticamente, quedé cautivado con el personaje del Emcee y desde ese momento deseé poder personificarlo en algún momento de mi carrera”, expresó con entusiasmo.

Para Israel que, aunque reconoce no ser muy fanático de los musicales, exceptuando Chicago y Lion King, Cabaret lo cautivó por su historia y la calidad de su música. Entiende Lugo que, su personaje de “Emcee’. “es un personaje icónico del teatro musical y del teatro en general a nivel internacional. “Yo lo vi y me gustó mucho. Representa para mí un gran reto, cantar y bailar en escena, pero también por tener ese arco dramático que tiene el personaje y lo que representa en términos sociales”.

El “Emcee’ es un maestro de ceremonia de vida nocturna en el club. “Este personaje es importante porque es el presentador del Cabaret, todos los números musicales que él hace son un comentario sobre la acción que sucede fuera del cabaret”, añadió Axel Cintrón, director del musical.

“Cabaret reúne todos los elementos de un musical clásico. Es uno de los mejores musicales de la historia del teatro, con una narrativa bastante sencilla, simple y fácil de entender, buena música y está compuesto por un elenco espectacular. Muchos de los actores los conocen en sus facetas en la televisión, pero yo estoy seguro que se van a impresionar cuando los vean actuando, cantando y bailando”, indica Israel, quien además de ser un actor de gran trayectoria y formado en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, teniendo como profesores a los destacados Victoria Espinosa, Dean Zayas, Rosa Luisa Márquez y José Luis Ramos Escobar, también desde niño estudió música y su instrumento en la actualidad es la trompeta.

“Para los actores y actrices, yo creo que prestar el cuerpo, la piel y la mente para darle vida a los personajes es un gozo, es un misterio, es algo que no se puede explicar. Es algo así como el amor que no tiene explicación y que ocurre de una manera donde el actor hace una conexión especial y se siente identificado ya sea por la forma, por lo que dice o por el contexto, Así me está pasando con el ‘Emcee’ de Cabaret. Quiero asumir el personaje y quiero hacerlo con la dignidad que el personaje para mí tuvo desde la primera vez que lo vi”, expresó el actor que físicamente entrena haciendo yoga y corriendo bicicleta “Mountain Bike” para mantener su resistencia en escena.

Los boletos para el musical, que se presentará el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de junio en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, están disponibles en ticketera.com y en la boletería del CBA de Santurce (787) 620-4444.