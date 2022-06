Camilo asegura que su relación con Evaluna cambió desde la llegada de Índigo

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son unas de las parejas de famosos más comentadas del momento. El pasado 9 de abril, los artistas confirmaron a través de sus redes sociales el nacimiento de su primera hija, Índigo, pero hasta la fecha no han mostrado a la bebé.

Actualmente, el cantante paisa inició su gira musical De adentro pa’ afuera, nombre que también lleva su nuevo álbum, inspirado en la recién nacida. México fue el primer país en ser visitado por el cantante y este 2 de junio se presentará en el Arena CDMX.

En una rueda de prensa con los medios locales habló no solo de su música, sino también de su familia.

Camilo habló de los cambios que ha traído Índigo a su vida

Camilo Echeverry confesó que su vida y la relación con su esposa Evaluna cambió por completo desde la llegada de Índigo. Sin embargo, no especificó a qué cambios se refiere. Además, recalcó que su nuevo albúm es su forma de expresar todo lo nuevo que ha sentido en esta nueva etapa.

“Nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo. El nuevo álbum es fruto de eso mismo. Todo eso se cristaliza en ese álbum y el salir de la pandemia para poder encontrarme cara a cara con ‘la tribu’. Ese salir de adentro hacia afuera me revolucionó, es bitácora de todo ese peregrinaje”, aseguró en la rueda de prensa según recoge la revista Semana.

Pero lo que más llamó la atención es que el joven paisa reconoció que su relación con Evaluna también ha cambiado en estas últimas semanas, pero para bien. “Ha cambiado mucho nuestra relación al saber que hay una cosa más grande que lo que ya nos unía”. Además, recalcó: “Hemos tenido el privilegio para poder seguir disfrutando de nuestra pareja más allá de Índigo”.

Por otro lado, Camilo se refirió al hecho de volver a los escenarios y el recibimiento que ha tenido su nuevo tema Pegao. “En el mundo hay dos lenguajes universales, el amor y la cumbia, es un sentir que nos une un montón y Colombia y México son hermanitos de cumbia”, sentenció.

Usuarios tildan de señora mayor a Evaluna por su forma de vestir

Desde el nacimiento de índigo, Evaluna se ha mantenido alejada del foco mediático y de las redes sociales para dedicarse por completo a la maternidad. Sin embargo, en el marco de la nueva gira musical de su esposo y el lanzamiento del tema Pegao, reapareció bailando junto a Camilo.

Con apenas 24 años, Evaluna Montaner se caracteriza por tener un estilo a la hora de vestirse que siempre le añade más años a su apariencia. En su reaparición en redes tras dar a a luz, la artista se dejó ver luciendo un short y franela ancha, medias y su cabello recogido.

Y aunque muchos aseguran que como toda mamá primeriza se viste así para estar más cómoda, otros la tildaron de desaliñada, e incluso la compararon con su mamá, por aparentar mucha más edad de la que tiene.

“Se viste como de 60 años”, “eso se le justifica a una ama de casa común. Pero no a e ella, que siendo una figura pública, no puede esperar que saliendo así no la critiquen”, ¿qué te pusiste Evaluna”, " se parece a mi abuelita”, “Parece Camilo y la suegra” y “la moda de ellos es horrible. Eva de aquí a un par de años no querrá ver estos vídeos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

