Otto Oppenheimer se va de Wapa y da el salto a Telemundo

El comunicador Otto Oppenheimer anunció que se unirá a la cadena Telemundo tras años colaborando en Wapa Televisión.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en Telemundo, el presidente del canal José Cancela anunció la integración del experto en tecnología quien estará formando parte del equipo de profesionales de Telenoticias.

“Otto es de las personas que una vez lo conoces sabes que debe formar parte de tu equipo de expertos. Otto sin duda nos va a inyectar una energía inigualable. Estamos muy emocionados que haya aceptado la invitación a unirse a nuestro equipo de trabajo”, expresó Cancela en la conferencia de prensa.

En los pasados años Oppenheimer se destacó como colaborador en Noticento Al Amanecer de Wapa TV donde tenía su segmento de tecnología. Igualmente lo hizo en otros programas de la estación como Pégate Al Mediodía.

“Como un niño con juguete nuevo en Navidad, así me siento. Llegar a Telemundo ha sido una experiencia extraordinaria y la razón principal es el trato y la gente buena con la que me he encontrado. Llego a Telemundo porque no podía decirle que no a un amigo, así que acepté la invitación de José Cancela, presidente del canal para ser parte de la familia de Telemundo. Con el apoyo de nuestro público esto será una aventura increíble. Vamos a dar lo mejor de nosotros para hacer contenido que le encante a nuestro pueblo”, expresó Oppenheimer en la conferencia de prensa.

Hasta la semana pasada el comunicador estuvo dando su segmento de tecnología en Noticentro Al Amanecer.

En la conferencia, Oppenheimer también agradeció a sus excompañeros de Wapa TV, Normando Valentín y Rafael Lenín López por la oportunidad que le brindaron por tantos años.