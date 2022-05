José Vega evoca la esperanza con su nueva exposición

La naturaleza y las flores han sido temas recurrentes en la vida y carrera artística de José Vega. Este próximo jueves tendrá la apertura de su exposición Flores de Esperanza, en la galería Gruppo Italia, en Guaynabo, a las 7:00 p.m.

La exhibición, que estará abierta al público hasta el 4 de julio, evoca al sentimiento que experimentamos al ver y sentir las flores en primavera y cómo nos motivan a un renacer. A esa convicción de que nos espera una mejor época de sorprendentes bendiciones.

La mágica manifestación del despertar de una flor, se antepone a la mayor adversidad y contratiempos para mostrarle al mundo su esplendor. Así ha sido la trayectoria de Vega, su pasión por los niños reflejada en su personaje del payaso Remi y el bienestar social. En fin, un valioso legado de paz.

En esta colección, las flores son todas similares, como en su estado silvestre. Pero cada una con sus rasgos distintivos y su personalidad. Con su técnica característica y su devoción al medio plástico, Vega transporta al canvas esa experiencia en diversas piezas dignas de la exhibición.

“Sentir las flores en momentos alegres y momentos tristes, me ha dado la esperanza de seguir hacia adelante y luchar por lo que siempre he querido: ¡vivir en paz!”, manifestó el artista y cantautor.

Su interés por la pintura se remonta a su niñez en Puerta de Tierra, cuando el pintor Luis Germán Cajiga llegó al barrio en su “guagua azul” y un día montó a un grupo de niños para llevarlos a ver su exposición en una galería en el Viejo San Juan. Entre esos niños se encontraba José, quien desde ese día, sin falta domingo tras domingo, comenzó a apreciar el arte de una manera más profunda.

A esto se añade, que el taller de pintura de Juan Rosado estaba cerca de su casa, donde muchas veces se reunían grandes pintores puertorriqueños, como Rafael Tufiño, Epifanio “Fano” Irizarry, Tony Maldonado, José Antonio Torres Martinó y Lorenzo Homar, entre otros. Gracias a esos encuentros, Vega descubrió que quería ser como ellos.

Así fue como ingresó a la Liga de Arte del Viejo San Juan. En séptimo grado ya estaba entregado a la pintura, gracias al profesor Rodríguez; y los sábados visitaba al maestro Lizardi, en Caguas. En los veranos tomaba cursos en la Escuela de Artes Plásticas, con los mismos pintores que conoció de niño.

Posteriormente, viajó a San Miguel de Allende, en México, donde continuó su formación tomando cursos de pintura, dibujo y murales. Vega regresa a Puerto Rico con la idea de hacer un Mercado de Arte, como los de México, donde comienza todo. No solo pintaba cuadros todos los domingos, sino que también comenzó a pintar su cara como el Payaso Remi.

Luego de 40 años, decidió retomar su pasión, su infancia y sus recuerdos.

“Pinto para que no se me olviden mis recuerdos. Flores de Esperanza es una muestra de arte donde utilizo acrílico y acuarela para pintar las flores que tanto me gustan. Siempre me han llamado la atención sus colores, su ternura, sus olores y su belleza, cada una de ellas me recuerda una historia”, puntualizó José.