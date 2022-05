Johnny Depp no quiere dejar de lado su carrera y buscará financiar su propia película

El actor Johnny Depp ha tenido una temporada complicada en medio de los juicioscon Amber Heard que se han llevado a cabo desde abril. Sin embargo, las cosas parecen estar teniendo un giro a su favor pues los fans no han dejado de apoyarlo, así como otros colegas que incluso han abogado por el a través de testimonios.

Depp, de 58 años, demandó a Heard por 50 millones de dólares después de que ella escribiera un artículo de opinión para el Washington Post detallando el abuso doméstico.

Si bien no mencionó su nombre, esto le costó varios proyectos en su carrera pues fue despedido de franquicias como “Pirates of the Caribbean” y “Fantastic Beasts”.

Por su parte, Heard lo acusa de maltrato físico y psicológico y lo ha demandado por la cantidad de 100 millones de dólares por haber impulsado una campaña de difamación en su contra.

Aunque las cosas aún no se resuelven y todo puede suceder, Depp ya está pensando en el futuro y su regreso a la pantalla. Desde hace unos meses, ya se había dicho que el actor interpretaría al rey francés Luis XV en “Jeanne Du Barry”, la próxima película del director Maiwenn. La cinta se tiene prevista para ser lanzada en el próximo Festival de Cine de Cannes. De acuerdo con un comunicado extendido por Deadline, compartirá reparto con actores de la talla de Louis Garrel, Pierre Richard y Noemie Lvovsky.

En 2020, Johnny Depp lanzó su propia productora europea. El anuncio lo hizo durante una participación en el 69 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió el Premio Donostia.

El equipo de producción nació de la propia Infinitum Nihil, compañía del actor, con sede en Los Ángeles, que ha estado detrás de títulos como “Dark Shadows” de Tim Burton, “The Lone Ranger” de Gore Verbinski y “Minamata” de Andrew Levitas, todos ellos protagonizados por Depp.

Junto con los productores británicos Stephen Deuters, anteriormente presidente europeo de Infinitum Nihil, y Stephen Malit, Depp buscará talentos cinematográficos en toda Europa para crear producciones “centradas en la sensibilidad europea combinada con la accesibilidad estadounidense”.

Más proyectos para Johnny

Michael Keaton y Winona Ryder en Beetlejuice. Michael Keaton y Winona Ryder estarían de regreso para la secuela de la película Beetlejuice. / Foto: IMDb

Al parecer las puertas no se le han cerrado del todo a Johnny Depp ya que en marzo se dio a conocer que podría protagonizar una serie en un popular sitio de streaming. Se trata de un spin-off de Puffins, show de animación en la que el actor ya había dado voz al personaje principal. En esta ocasión, Depp regresaría para un total de 18 capítulos.

Por otro lado, hay rumores de que el actor podría estar en la secuela de “Beetlejuice”, del director Tim Burton. La cinta está prevista para 2025 y traerá de vuelta a Wynona Ryder y Michael Keaton como protagónistas, tal y como lo hicieron hace 30 años.

Según se lee en redes sociales, algunos especulan que Johnny podría dar vida a uno de los humanos recién fallecidos a los que Beetlejuice tiene que ayudar. Tim Burton y Depp han hecho una buena mancuerna por lo que tampoco sería descabellado que volvieran a trabajar juntos como lo han hecho con “El joven manos de tijera”.