Así fue el beso de Niurka e Ivonne Montero en “La Casa de los Famosos”

Niurka e Ivonne han sido dos de las celebridades que más han dado de qué hablar en el reality de “La Casa de los Famosos” y ahora sorprendieron al público al darse un beso en los labios.

Las actrices decidieron demostrarse su afecto frente a sus demás compañeros, pues para ellas es algo muy normal.

Todo comenzó porque Rafael Nieves estaba platicando de la relación que tiene con Julia Gamma y fue cuando la cubana lo cuestionó sobre si ya la había besado, a lo que él respondió que no.

Entonces, la también vedette le insistió diciéndole que tendría que hacerlo, aunque fuera sólo un “piquito”.

“La gente va a pensar que es plan con maña. No quiero mal influenciar, pero aquí un besito es... no va a salir embarazada”, le aconsejó Niurka al actor, asegurando que el público podría pensar que todo está arreglado o es un plan de él.

Así fue como la artista aseguró que no había problema alguno de compartir besos entre compañeros, ya que era algo “natural”, por lo que le pidió a Ivonne que le diera un beso y ella aceptó.

Todos las vieron impresionados y aplaudieron su valentía; incluso, Rafael le pidió a Montero que también besará a Lewis Mendoza, y aunque al inicio ella se negó, al final terminó aceptando.

El momento de Ivonne Montero y Lewis Mendoza

Cabe resaltar que este beso también dio de qué hablar, pues se dio después de que la actriz revelara la relación secreta que tuvo, hace muchos años, con Eduardo Rodríguez.

El actor fue testigo del momento entre Montero y Mendoza, poniéndose algo serio ante la situación.

¿Qué dijo Ivonne sobre Eduardo?

Luego de que reveló que tuvo un romance con Rodríguez, la actriz decidió compartir más detalles sobre esa etapa de su vida.

“Yo le decía: ‘¿Por qué no aceptas que estás enamorado de mí e intentamos algo bien?’ y de repente se iba, entonces yo le escribía pero ya no me contestaba, yo en todo ese tiempo nunca tuve pareja, yo lo entendía en ese momento y pues me gustaba, pero ahora siento que eso ya pasó y lo quiero mucho”, contó Ivonne.