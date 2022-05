Natti Natasha dice estar destrozada y borra todas sus fotos de Instagram

Natti Natasha es una de las artistas latinas con más éxito en el medio, pero en estos momentos ha confesado “estar destrozada” y “no saber que hacer”, debido a que su esposo y productor, Raphy Pina, está recluido desde el pasado martes 24 de mayo en una cárcel de Puerto Rico tras ser sentenciado a 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas.

Precisamente la difícil situación legal que tiene Pina, es el único tema que preocupa a la talentosa dominicana, quien brindó las declaraciones en el programa Alofoke ‘sin censura’ durante una entrevista este lunes 30 de mayo con el también productor y comentarista Santiago Matías. El video ya alcanza más de 200 mil reproducciones.

Sobre el proceso legal de Pina, Natti Natasha comentó que todo se sintió horrible, y que fue una pesadilla, pero pese a todo insiste en la inocencia de Raphy. “No es lo mismo ver un juicio y escuchar un veredicto en una película o serie, en la realidad es otra cosa , y yo saber que es inocente, y verlo frente a mí, me da la seguridad de decir vamos pa’ lante”, comentó.

La artista también sorprendió hoy a sus seguidores de Instagram, pues ha borrado todas sus fotos.

Natti Natasha borró todas sus fotos de Instagram.

Admite que todo este proceso le ha afectado grandemente

“Me ha afectado emocionalmente mucho, aunque al fin del día a pesar de lo que está pasando ambos nos damos fuerzas, y de él he aprendido que hay que echar pa’ lante; cuando te enfocas en lo positivo debes seguir hacia delante”, mencionó.

La artista confesó que el proceso por el que está atravesando su esposo le ha generado ansiedad.

“No se lo dije, no quería ni quiero que él sienta eso, quiero demostrarle que todo lo que he aprendido en todo este tiempo lo voy a ejecutar y lo puedo lograr”. Pese a este amargo episodio, agradece por las muchas bendiciones demostrada por sus fans, en especial por su hija mostrándose orgullosa de su familia y el imperio que han construido juntos con amor y dedicación, demostrando un ejemplo inspirador entre los latinos.

Aprovechó la entrevista para confesar por qué se enamoró de Pina. “Me enamoré y me gusta, la química también influyó mucho, trabajamos juntos pero no nos cansemos de estar uno al otro”.

Esposo de Natti Natasha podría terminar preso Instagram: @raphypina

Agradece la lealtad que les ha demostrado Daddy Yankee

Natti durante la entrevista también mencionó al líder del género urbano. Dijo que no tiene palabras de agradecimiento hacia Daddy Yankee. “Agradecimiento, es un varón, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocerlo a profundidad como persona, no tiene precio el corazón que tiene. Siempre ha estado presente, más que amigo es familia. Yo creo que nosotros nunca vamos a estar solos, porque siempre ha dicho presente”.

Daddy Yankee se pronuncia en apoyo a Raphy Pina Instagram: @daddyyankee

“El mundo de la música no es fácil, puedes pegar un tema, pero, y el próximo tema?, qué sigue, cómo permanecer para hacer una carrera y destacarte al pasar del tiempo. Canciones de calidad es importante, para que en un futuro yo pueda tener un catálogo de 50 canciones buenas. No es solo pegar un tema, es lograr la conexión con el público, y saber diferenciar el personaje de la persona real”, concluyó la artista.